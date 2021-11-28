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趙傳有感草東鼓手隔離期輕生　暫不願飛美原因曝光

▲趙傳（左三）分享暫時不想去美、加開唱的原因。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.11.28）
▲趙傳（左三）分享暫時不想去美、加開唱的原因。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.11.28）

記者吳雨婕/台北報導

2021-11-28 17:39:49

趙傳今（28）日驚喜現身「城市科大流行音樂事業系」於信義區舉辦的「崛起音樂祭」，還與系上學生們共同演出新專輯《老不休》中的歌曲《旋轉》、《回不去了》。談到疫情需要隔離，他有感表示，很能體會那樣的感覺，「封閉在小空間裡，情緒會很差。」

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原定11月在北流舉辦演唱會的趙傳，因為先前疫情升溫，索性把演唱會直接延期到明年8月27日舉行，錯過了這陣子疫情趨緩後，逐步解封開始有大型活動，趙傳表示：「沒辦法！還是遵守防疫政策，這個時12月開始恢復沒有趕上，那就等下一班車。」而近來又有變種病毒崛起，被問到會不會擔心演唱會跟著受影響，趙傳語帶無奈的說：「世界到底要考驗我們到什麼程度？」

▲趙傳曝近況。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.11.28）
▲趙傳（中）將演唱會延到明年。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.11.28）
雖然國內的演唱會受到影響，但趙傳的國外邀約不斷，他透露星馬地區去年就訂下了場館要去，可惜因為後來疫情的關係沒去成，「反正已經付訂金，其他地方的話像美、加，去年本來要來談有一場在美國，今年問我們想不想去唱。」可是因為來往時間加上隔離，所以考慮再三後，決定暫時不過去。

說起隔離，趙傳心有戚戚焉地說：「隔離沒日沒夜，心情很容易受影響，前陣子不是有樂團鼓手（指草東樂團鼓手凡凡）在隔離的時候，因為貓過世，一念之間想不通就輕生，我可以體會那種感覺，封閉在小空間裡，情緒會很差。」

▲趙傳曝近況。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.11.28）
▲趙傳（中）提到不想要飛去美國開唱的原因。（圖／記者吳雨婕攝 ,2021.11.28）
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