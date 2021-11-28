趙傳有感草東鼓手隔離期輕生　暫不願飛美原因曝光

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雖然國內的演唱會受到影響，但趙傳的國外邀約不斷，他透露星馬地區去年就訂下了場館要去，可惜因為後來疫情的關係沒去成，「反正已經付訂金，其他地方的話像美、加，去年本來要來談有一場在美國，今年問我們想不想去唱。」可是因為來往時間加上隔離，所以考慮再三後，決定暫時不過去。
說起隔離，趙傳心有戚戚焉地說：「隔離沒日沒夜，心情很容易受影響，前陣子不是有樂團鼓手（指草東樂團鼓手凡凡）在隔離的時候，因為貓過世，一念之間想不通就輕生，我可以體會那種感覺，封閉在小空間裡，情緒會很差。」
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