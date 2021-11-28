怕犯名諱？WHO命名Omicron 跳過Xi挨轟：只關心中共感受
▲世界衛生組織將新的變種病毒正式定名為「Omicron」，卻因為跳過「Nu」和「Xi」，引起熱議。（圖／美聯社／達志影像）
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▲世界衛生組織將新的變種病毒正式定名為「Omicron」，卻因為跳過「Nu」和「Xi」，引起熱議。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-28 17:40:28
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒即將滿兩年，卻出現了新的變種病毒，讓世界各國疫情再度出現變數。世界衛生組織（WHO）將這個新的變種病毒「B.1.1.529」列為「高關注變異株」（variant of concern），並正式定名為「Omicron」。不過外界發現，這次為變種病毒命名，並沒有按照希臘字母表的順序，跳過了「Nu」和「Xi」兩個字母。世界衛生組織表示，因為「Xi」是常見姓氏，不採用這個字母是為了防止「污名化」。外界批評，不用「Xi」是怕觸怒中國國家主席習近平，並懷疑世衛組織更關心中共感受，而不是公共衛生。
綜合媒體報導，世衛組織在今年5月底時，宣布使用希臘字母命名分別在英國、南非、巴西和印度最先發現的新冠變種病毒，也就是「Alpha」、「Beta」、「Gamma」、「Delta」，其他重要的變種病毒也將按照「Delta」之後的希臘字母順序命名。當時世衛組織表示，避免用地名稱呼變種病毒是為了防止對檢測出和通報變種病毒的地區被污名化。
若是按照命名規則，最近在南非最先發現的新變種病毒「B.1.1.529」，應該會被命名為「Nu」，但世衛組織卻命名為「Omicron」，不但跳過「Nu」，也跳過了「Xi」。對此，世衛組織官員證實，之所以跳過「Nu」是為了避免與單字「New」搞混，跳過「Xi」則是為了「避免對一個地區污名化」。
但是世衛組織的說法，外界大多不買單。英國《每日電訊報》全球衛生安全高級編輯努基（Paul Nuki）在推特上批評，「所有疾病大流行本質上都是政治的！」政治風險諮詢公司歐亞集團主席布雷默（Ian Bremmer）更加表示，「世衛組織不能將新變種病毒命名為『Xi』，因為『這會觸怒中國』，如果你是WHO，你只能這麼做。但這本質上仍然相當難堪。」 ▲世衛組織官員證實，跳過「Xi」則是為了「避免對一個地區污名化」，外界懷疑世衛組織其實是怕「觸怒中國」。（圖／翻攝自世界衛生組織官網）
美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）更在推特上砲轟，「WHO根本是個笑話，他們現在更在意的是中國共產黨的感受，而不是公共衛生。」
長期在新冠疫情問題上批評中國的美國參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，「如果WHO這麼害怕中國共產黨，下次他們（中共）試圖掩蓋一場災難性的全球疾病大流行時，如何能相信他們（世衛組織）會做出公開批評？」
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