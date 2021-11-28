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迎戰Omicron病毒　俄羅斯誇自家「衛星-V」疫苗最有效

▲俄羅斯科學家指出，俄羅斯疫苗「衛星-V」可能在抵抗Omicron時，能提供更好的保護力。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯科學家指出，俄羅斯疫苗「衛星-V」可能在抵抗Omicron時，能提供更好的保護力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-28 18:49:24

最早在非洲南部現蹤的新變種病毒「Omicron」已經在多個國家傳出感染病例，由於具有傳播速度快和可降低現有疫苗效力的特性，令各國聞之色變，在祭出邊境管制措施的同時，也憂心現有疫苗對上Omicron，是否仍然有效。不過有俄羅斯科學家指出，由俄羅斯研發的「衛星-V」（Sputnik V）疫苗能夠提供更廣的中和抗體，理論上來說，可能對人體具有更強的保護效果。

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綜合《俄羅斯衛星通訊社》等媒體報導，研發出衛星-V疫苗的俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）所長金茲伯格（Alexander Gintsburg）近日指出，「很難說疫苗對新的變種病毒能夠起到多大的作用，但是與其他疫苗相比，接種衛星-V疫苗之後，人體產生的中和抗體譜更廣。所以與其他疫苗相比，衛星-V可能能夠提供更好的保護力。」

不過金茲伯格補充道，由於目前研究中心尚未收到Omicron的樣本，因此現在尚不需要對衛星-V疫苗進行升級，在收到樣本之後，研究中心也會立即進行效果測試。

《俄羅斯衛星通訊社》報導指出，美國系統生物學家芭拉諾瓦（Ancha Baranova）也同意上述說法，她認為「衛星-V或許能夠提供更好的保護力，達到幾個百分點，腺病毒載體疫苗通常會比mRNA疫苗引發更廣泛的免疫反應，但是差異可能非常小。」

衛星-V疫苗與AZ以及嬌生疫苗同樣使用腺病毒載體技術，但不同在於，衛星-V前後兩季採用不同的腺病毒載體。

在今年8月時，俄羅斯衛生當局也宣稱，衛星-V疫苗對Delta變種病毒效力達到83%，是對抗Delta變種病毒的最佳疫苗。不過衛星-V遲遲未獲得世界衛生組織（WHO）認證，也尚未獲得歐洲藥品管理局（EMA）批准。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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