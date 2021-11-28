百億大亨洗米華涉賭被捕 曾出軌陳柏霖舊愛付11億分手
太陽城集團創辦人、擁400億身家的澳門娛樂大亨周焯華（洗米華），因涉嫌開設賭場罪，在27日遭到澳門警方戴頭套上銬帶走。警方在逮捕行動中繳獲電腦、服務器和300萬元澳門幣（約台幣1000萬元），共11名嫌犯被押送檢察院。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-28 19:56:10｜2021-11-28 20:07:24
周焯華從一個小小疊碼仔打拚成澳門賭王，利用賭博平台壯大自己的博弈帝國，在大陸的賭客透過電腦、手機，就能在菲律賓、柬埔寨玩百家樂，營運4年吸引數十萬會員，1年的投注額破4兆元以上，年營收至少100億元。
周焯華近年轉型成影視大亨，身兼製片人、監製等多重身分，過去十幾年裡，周焯華的太陽城集團參與投資製作電影65部，出品《紅海行動》、《掃毒》、《殺破狼》、《湄公河行動》等電影，被疑利用大陸愛國電影洗錢。
多金風流的周焯華，2015年背著正宮陳慧玲出軌，和男星陳柏霖舊愛Mandy Lieu（劉碧麗）的婚外情轟動香港，陳慧玲獲周焯華爸爸、第一任妻子的兒子力挺，穩坐正宮寶座，Mandy Lieu連生4胎都不能扶正，傳出她拿了3億港幣（約台幣11億元）分手費，帶著3女1子定居英國。