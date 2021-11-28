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共機擾台首見運油20　專家：我空防壓力大增

▲共軍擾台首見運油20空中加油機。(圖／國防部提供)
▲共軍擾台首見運油20空中加油機。(圖／國防部提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-28 21:03:59

國防部今 (28)日晚間證實，共軍27架次共機於日間進入我西南空域，更首次出現運油20空中加油機。儘管空軍以派遣空中兵力應對、廣播驅離、飛彈追監等方式應處，但是專家認為共機擾台出現空中加油機，讓我空防壓力遽增。

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國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，在運油20服役前，中共空軍只有20餘架經轟6改裝而來的轟油6加油機，以及3架從烏克蘭購入的二手IL-78加油機。但轟油6性能實在不能滿足空軍戰機的需求。轟油-6的最大載油量37噸，空中有效供油量只有18噸，而一架重型戰機最多可攜帶9噸燃油，也就是說，轟油6一個波次為2架重型戰機加完油就只能返航了。

揭仲指出，轟油6只能替中共空軍少數幾種現役戰鬥機進行空中加油，例如殲10。相較之下IL-78空中有效輸油量為60噸，擁有3個輸油管，可同時為3架戰鬥機進行空中加油，但數量實在太少。至於運油-20的空中有效輸油量在60到65噸之間，能夠為6架Su-30MKK、殲16這樣的重型戰鬥機進行空中加油，加油效能是轟油-6的三倍！

揭仲說，在28日之前，中共空軍雖然已多次實施遠海長航訓練，但由於缺乏性能良好的空中加油機，使中共空軍戰鬥機其實無法在第一島鏈外緣長時間執行護航任務，使得在實戰狀況下，這些無法獲得戰鬥機長時間護航的轟炸機、預警機與電偵機等，存活率其實非常低，並不具備真正的打擊能力。

揭仲強調，運油20空中加油機日後若大量服役，代表中共空軍的戰鬥機就能大幅提升在第一島鏈外緣、甚至西太平洋空域的滯空時間與載彈量，能夠替轟炸機、預警機、電偵機等護航。以殲16戰鬥機為例，自身作戰半徑在1500公里左右，若以運油20進行二次空中加油，作戰半徑可擴大到3000公里，能夠覆蓋關島，使中共空軍的體系化打擊機群獲得在實戰中的作戰能力，不僅可有效執行對我東部戰力保存區的打擊任務，也可執行針對美軍的區域拒止/反介入任務的能力，真正成為「遠征型空軍」。

揭仲也表示，28日中共派遣由轟炸機、預警機、運油20空中加油機、殲16戰鬥機與殲10戰鬥機組成的體系化打擊機群，飛抵我防空識別區南方與東南方；可能代表在運油-20逐漸進入中共空軍服役後，日後中共具實際作戰能力的體系化打擊機群將更頻繁的前往此一空域演訓，甚至進一步常態化，使我空防壓力大幅增加。

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