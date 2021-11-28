共機擾台首見運油20　專家：我空防壓力大增

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揭仲指出，轟油6只能替中共空軍少數幾種現役戰鬥機進行空中加油，例如殲10。相較之下IL-78空中有效輸油量為60噸，擁有3個輸油管，可同時為3架戰鬥機進行空中加油，但數量實在太少。至於運油-20的空中有效輸油量在60到65噸之間，能夠為6架Su-30MKK、殲16這樣的重型戰鬥機進行空中加油，加油效能是轟油-6的三倍！
揭仲說，在28日之前，中共空軍雖然已多次實施遠海長航訓練，但由於缺乏性能良好的空中加油機，使中共空軍戰鬥機其實無法在第一島鏈外緣長時間執行護航任務，使得在實戰狀況下，這些無法獲得戰鬥機長時間護航的轟炸機、預警機與電偵機等，存活率其實非常低，並不具備真正的打擊能力。
揭仲強調，運油20空中加油機日後若大量服役，代表中共空軍的戰鬥機就能大幅提升在第一島鏈外緣、甚至西太平洋空域的滯空時間與載彈量，能夠替轟炸機、預警機、電偵機等護航。以殲16戰鬥機為例，自身作戰半徑在1500公里左右，若以運油20進行二次空中加油，作戰半徑可擴大到3000公里，能夠覆蓋關島，使中共空軍的體系化打擊機群獲得在實戰中的作戰能力，不僅可有效執行對我東部戰力保存區的打擊任務，也可執行針對美軍的區域拒止/反介入任務的能力，真正成為「遠征型空軍」。
揭仲也表示，28日中共派遣由轟炸機、預警機、運油20空中加油機、殲16戰鬥機與殲10戰鬥機組成的體系化打擊機群，飛抵我防空識別區南方與東南方；可能代表在運油-20逐漸進入中共空軍服役後，日後中共具實際作戰能力的體系化打擊機群將更頻繁的前往此一空域演訓，甚至進一步常態化，使我空防壓力大幅增加。