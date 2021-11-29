防新變異株　入境印尼隔離即起延長為7天

（中央社記者石秀娟雅加達28日專電）為將COVID-19新變異株Omicron阻絕於境外，印尼將限制來自南非等10個非洲國家以及香港的國際旅客入境，同時自29日凌晨起將延長所有入境旅客的隔離天數為7天。
負責防疫措施的印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）今天指出，過去14天曾到過南非、波扎那（Botswana）、納米比亞（Namibia）、辛巴威（Zimbabwe）、賴索托（Lesotho）、莫三比克（Mozambique）、史瓦帝尼（Eswatini）、馬拉威（Malawi）、安哥拉（Angola）、尚比亞（Zambia）等10個非洲國家以及香港的國際旅客，自29日起不得入境印尼。
盧胡特指出，印尼公民如果自這些地方入境，必須隔離14天。此外，自29日凌晨起，自其他地方入境的旅客都將隔離7天。自11月初起入境印尼的旅客，如果完整接種兩劑疫苗，僅隔離3天，只打一劑疫苗的旅客則需隔離5天。
盧胡特說，有13個國家已宣布有新變異株Omicron感染的案例，不排除有擴散到其他國，因此提出相關政策，未來將兩週檢討一次。
印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）今天在線上記者會指出，印尼境內還沒有發現由Omicron感染的2019新型冠狀病毒病例，政府會加強對入境旅客的篩檢，確診案例都會再做基因序列的分析。（編輯：韋樞）1101128