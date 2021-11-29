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變種病毒Omicron　張文宏稱中國清零策略可應對

▲中國防疫專家張文宏認為還需要兩週左右的時間，觀察Omicron是否會威脅免疫屏障，並認為當前的動態清零策略可應對。資料照。（圖／翻攝微博）
▲中國防疫專家張文宏認為還需要兩週左右的時間，觀察Omicron是否會威脅免疫屏障，並認為當前的動態清零策略可應對。資料照。（圖／翻攝微博）

中央社

2021-11-29 06:34:13

（中央社台北28日電）COVID-19病毒出現新變異株，中國防疫專家張文宏認為還需要兩週左右的時間，觀察是否會威脅免疫屏障，並認為當前的動態清零策略可應對；鍾南山也表示，中國還不會對此採取較大的行動。

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上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天在社群平台微博發文表示，這次南非的變種病毒Omicron出現有偶然性；可能先是在免疫功能缺陷者體內進化而成，又經過偶然的機會迅速傳播，但很難就此說全球抗疫的努力前功盡棄。

他說，南非這次病毒株序列公布的總量不多，需要再觀察未來兩週更多的資料才能精準判斷。

此外，南非完成全程疫苗接種的人口比例僅24%，自然感染率4.9%左右，還不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，因此無法以Omicron在南非的傳播情況來證明免疫突破。

張文宏說，一旦明確Omicron變異株可以突破原有的免疫屏障，那就意味著必須對已有的所有疫苗體系做調整，開始進入流感疫苗接種模式，每年要根據病毒變異情況迅速構建新的疫苗；這表示日子會變得更難。

但他認同香港大學病毒學教授金冬雁的看法，「新冠病毒的變異是受到一定限制的」，很多變種病毒都沒有存活下來，即使是存活下來的部分變種，其中也只有極少數能夠成為優勢株。

他認為Omicron對中國目前還不會產生大的影響，「中國目前的快速回應與動態清零策略是可以應對各種類型的新冠（病毒）變種的」。

央視新聞App（應用程式）報導，中國工程院院士鐘南山今天在廣州出席一項會議時，被問到了Omicron變異株的相關情況。

他說，這個變異株很新，它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對它進行疫苗研發，還要根據情況來判斷。「現在下結論為時太早。」

鐘南山認為，需要隨時注意Omicron變異株的危害性，但是現在還不會採取比較大的行動，主要是要對南非有關地方來的人員進行防控。（編輯：張淑伶）1101128

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