變種病毒Omicron　張文宏稱中國清零策略可應對

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他說，南非這次病毒株序列公布的總量不多，需要再觀察未來兩週更多的資料才能精準判斷。
此外，南非完成全程疫苗接種的人口比例僅24%，自然感染率4.9%左右，還不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，因此無法以Omicron在南非的傳播情況來證明免疫突破。
張文宏說，一旦明確Omicron變異株可以突破原有的免疫屏障，那就意味著必須對已有的所有疫苗體系做調整，開始進入流感疫苗接種模式，每年要根據病毒變異情況迅速構建新的疫苗；這表示日子會變得更難。
但他認同香港大學病毒學教授金冬雁的看法，「新冠病毒的變異是受到一定限制的」，很多變種病毒都沒有存活下來，即使是存活下來的部分變種，其中也只有極少數能夠成為優勢株。
他認為Omicron對中國目前還不會產生大的影響，「中國目前的快速回應與動態清零策略是可以應對各種類型的新冠（病毒）變種的」。
央視新聞App（應用程式）報導，中國工程院院士鐘南山今天在廣州出席一項會議時，被問到了Omicron變異株的相關情況。
他說，這個變異株很新，它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對它進行疫苗研發，還要根據情況來判斷。「現在下結論為時太早。」
鐘南山認為，需要隨時注意Omicron變異株的危害性，但是現在還不會採取比較大的行動，主要是要對南非有關地方來的人員進行防控。（編輯：張淑伶）1101128