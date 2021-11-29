防堵Omicron　印度考慮延後開放國際航班

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貼文說：「考量現今全球情勢，恢復國際商業航班服務的日期將被重新檢視。」
印度自去年3月起即因疫情禁止定期國際商業航班，僅允許特定航班在「航空泡泡」的模式下運作。
由於印度本身控制疫情有成，加上許多國家已逐步鬆綁邊境，印度民航部前天也宣布於12月15日起恢復往返印度的國際商業航班，復航程度視航班出發地點的COVID-19疫情而定。
但Omicron變異株的出現，可能將迫使印度政府再次延後開放國際航班。
印度內政部表示，就現階段而言，政府將檢視抵境國際旅客的COVID-19檢測標準作業程序，特別是來自高風險國家者，而各機場與港口衛生官員上下班都將依嚴格程序消毒。
此外，印度內政部稱，將要求相關部門加強監控COVID-19病毒變異株的動態。
另方面，今日印度報（India Today）報導，衛生部次長布山（Rajesh Bhushan）已發函予各省及聯邦屬地的衛生官員，除了對來自高風險國家的旅客執行嚴格病毒檢測及14天隔離措施之外，也要加強掌握這些旅客的足跡。
布山也要求各地衛生官員，若轄區發生群聚感染事件，須有效作好區域隔離，並立即傳送病患檢體作進一步鑑定。（編輯：高照芬）1101128