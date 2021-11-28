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把金馬獎當最高目標　張震脫口：是不是可以退休了？

▲金馬58張震（右）憑《緝魂》勇奪最佳男主角獎，《緝魂》劇組慶功宴上金馬執委會主席李安（左）特地到場祝賀張震。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.28）
▲金馬58張震（右）憑《緝魂》勇奪最佳男主角獎，《緝魂》劇組慶功宴上金馬執委會主席李安（左）特地到場祝賀張震。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.28）

記者臺孝婷/台北報導

2021-11-28 23:15:28

45歲的男星張震昨（27）日奪下出道30年以來第一座金馬影帝，今日凌晨舉辦慶功宴時，他透露雖然對於得獎沒有得失心，但金馬獎一直都是他演員生涯中的最高目標，入圍第4次終於順利奪獎，張震開玩笑地說：「是不是可以退休了？」

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▲張震拿下影帝。（圖／NOWnews影像中心）
▲張震等了30年，終於拿下金馬影帝。（圖／NOWnews影像中心）
1991年時，開出道的張震就以《牯嶺街少年殺人事件》入圍第28屆金馬獎最佳男主角獎，其他入圍者還包括張國榮、李國柱和郎雄，最後由李安執導的《推手》男主角郎雄登上影帝寶座。雖然事隔30年，但張震仍記憶猶新，他表示：「我把金馬獎當作最高目標，第一次當演員就入圍，它的高度一直在那裡，但一直都沒有辦法跨越。」雖然過去3次都沒有順利搶下影帝殊榮，張震表示雖然自己沒有太大的得失心，但坐在金馬獎台下等待公佈名單前，心情還是非常緊張，得知沒有得獎時也會沮喪，「家人都很開心，比我還開心，因為這麼久才得獎，但我從小就沒有什麼得獎緣。」

▲賈靜雯（右）、張震獲封金馬影后、影帝。（圖／NOWnews影像中心）
▲賈靜雯（右）、張震獲封金馬影后、影帝。（圖／NOWnews影像中心）
張震自認不是一個善於表達的人，他透露自己沒有事先準備得獎感言，「準備感言就會很緊張，我不喜歡很緊張的感覺。」張震坦言自己沒辦法在台上感謝所有合作過的導演和演員，最好的報答方式就是努力拍好每一部作品，還透露現在最想嘗試的是古裝片，「 古裝片可以放一些想像的東西在裡面，又可以很寫實。」最後張震也謝謝所有《緝魂》辛苦的工作人員。

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