南非抵荷蘭班機已13人染Omicron　當局：不排除還有更多

我是廣告 請繼續往下閱讀
RIVM並聲稱，檢測程序尚未完成，不排除後續在更多的測試樣本中發現新變種病毒的蹤跡。
為了圍堵Omicron，荷蘭衛生機構已要求從已知有確診病例的國家，如南非、波札那、馬拉威、賴索托、史瓦帝尼、納米比亞、莫桑比克和辛巴威返回荷蘭的人，都須接受檢測。
荷蘭副首相兼公共衛生、福利與體育大臣榮格(Hugo de Jonge)在新聞發布會上指出，目前13例Omicron患者都處於隔離狀態，並重申過去一週去過南非的任何人，都應向衛生局通報並進行檢測；衛生部也將聽取RIVM的建議，與其他歐洲國家合作對抗Omicron。
有鑑於本土疫情不斷升溫，荷蘭已在上週五宣布公共場所須採取更嚴格的防疫措施，如限制企業、餐館、劇院、酒吧的營業時間，口罩和社交距離，以及最大人數限制等等，部分非重大的手術也被取消，以確保醫療量能。
目前除了非洲南部，英國、澳洲、義大利、捷克、德國、丹麥等國家也已陸續通報發現Omicron病例。美國白宮醫療顧問佛奇博士(Anthony Fauci)週日並表示，該病毒將「不可避免地」也在美國現蹤。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。