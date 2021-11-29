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南非抵荷蘭班機已13人染Omicron　當局：不排除還有更多

▲荷蘭傳出Omicron病例的消息，讓當局如臨大敵，許多場所的防疫措施也更趨嚴格。（圖／美聯社／達志影像）
▲荷蘭傳出Omicron病例的消息，讓當局如臨大敵，許多場所的防疫措施也更趨嚴格。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-29 06:05:15

荷蘭衛生當局週日證實，從南非抵達荷蘭的2架班機，已有13名乘客對Omicron變異毒株的檢測呈陽性反應。

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綜合外媒報導，荷蘭國家公共衛生與環境研究所(RIVM)表示，11月26日，有624名從南非飛抵荷蘭的乘客在史基浦機場接受了新冠病毒檢測，有61人呈陽性反應，進一步篩檢後，更發現當中有13人感染了Omicron。

RIVM並聲稱，檢測程序尚未完成，不排除後續在更多的測試樣本中發現新變種病毒的蹤跡。

為了圍堵Omicron，荷蘭衛生機構已要求從已知有確診病例的國家，如南非、波札那、馬拉威、賴索托、史瓦帝尼、納米比亞、莫桑比克和辛巴威返回荷蘭的人，都須接受檢測。

荷蘭副首相兼公共衛生、福利與體育大臣榮格(Hugo de Jonge)在新聞發布會上指出，目前13例Omicron患者都處於隔離狀態，並重申過去一週去過南非的任何人，都應向衛生局通報並進行檢測；衛生部也將聽取RIVM的建議，與其他歐洲國家合作對抗Omicron。

有鑑於本土疫情不斷升溫，荷蘭已在上週五宣布公共場所須採取更嚴格的防疫措施，如限制企業、餐館、劇院、酒吧的營業時間，口罩和社交距離，以及最大人數限制等等，部分非重大的手術也被取消，以確保醫療量能。

目前除了非洲南部，英國、澳洲、義大利、捷克、德國、丹麥等國家也已陸續通報發現Omicron病例。美國白宮醫療顧問佛奇博士(Anthony Fauci)週日並表示，該病毒將「不可避免地」也在美國現蹤。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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