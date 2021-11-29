NOW早報／汪小菲想再辦婚禮被大S打槍！網嘆：不了解老婆

我是廣告 請繼續往下閱讀
當年兩人見面4次，認識沒多久就決定結婚，本想低調成婚的大S，不打算辦喜宴，為了滿足汪小菲及張蘭的期望，才配合辦了海南島婚禮，結果大肆宴客卻不開放媒體，搞得中港台狗仔兵荒馬亂，當天風勢太大，拱形花環差點被吹倒，大S婚紗被吹拂到蒙住爸爸的臉，成就了一場「史上最凌亂婚禮」，但對於注重儀式感的汪小菲而言，這場婚禮算是成就一個夢想。
汪小菲去年回海南島出差，透露當初結識一個月時，邀請大S等人在北京涮肉，兩人拍了合照，接受眾人祝福，浪漫的大S說「那就是我夢想的婚禮了」。但他喜歡熱鬧、喜歡海，才會邀請眾多親友在海南島辦婚禮，「她不喜歡高調，但是還是家人都來，賓主盡歡，都特別開心」，10年後，汪小菲重回舉辦婚禮的海棠灣酒店，感性告白「我欠她個婚禮，就我們兩個人光腳踩在沙灘上看海」，結果大S留言回覆「萬萬不可！」
粉絲當時感嘆，汪小菲似乎不了解大S，她向來膚白貌美，並不愛戶外活動，「你老婆不喜歡曬太陽這個點，這麼多年還get不到嗎？」「那得選個陰天，要不然腳踩沙灘看海曝曬，她可能會逃婚」、「直男就是直男，不懂大S女人的愛膚白貌美的心！」
不僅於此，小S曾說姊姊大S向來喜歡低調，不愛別人為她慶生，容易覺得尷尬，汪小菲卻幫她舉辦好幾次生日會，她第一次以「身體不舒服」婉拒，結果風光慶生會獨缺壽星，他婚後鍥而不捨連辦了好幾次，大S才答應出席，汪小菲堅持自己比親妹妹小S更了解大S，兩人爭執不下，網友當起事後諸葛，表示汪小菲真的很愛大S，可惜個性太直男，沒辦法攜手到最後。
今日天氣／今水氣偏多！各地有機會降雨 宜、花留意局部大雨
中央氣象局預報，今天仍受南方雲系北移影響，台灣附近水氣偏多，各地或多或少都有降雨機會，其中東半部及南部的降雨情況較明顯，宜花地區有局部大雨發生的機率，中部以北地區則以雲多偶有局部、零星的降雨為主；溫度方面，西半部高溫25到27度，東半部約23、24度，至於各地低溫在19至22度。
迎戰超強變異株Omicron！陳時中：已指示保留集檢所量能
面對Omicron變種病毒，疫情指揮中心指揮官陳時中昨（28）天說，今天起6大重點高風險國家，入境全數入住集中檢疫，截至11月25日，集檢所及防疫旅館空房率近4至5成，已指示保留量能。
陳時中昨天上午出席2021中醫醫療與養生保健消費者健康論壇，在「台灣防疫」專題演講中報告表示，國內檢疫量能以「防疫旅館優先、集中檢疫所備援」為原則，截至11月25日，全國共有440家防疫旅館，共2萬8091間房間，空房率為37.2%；全國集中檢疫所共5573間房，空房率為47.05%。
面對被世界衛生組織（WHO）列為「高關注變異株」，並命名Omicron的新變種病毒，集中檢疫所任務是自11月29日零時起，南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6個「重點高風險國家」，入境後須強制入住集中檢疫。陳時中提到，集中檢疫所也是隔離及輕症分流的重要量能。
陳時中表示，已指示衛生福利部醫福會保留集中檢疫所量能。醫福會執行長王必勝，昨天接受媒體訪問時補充說明，中央昨天為Omicron變種病毒舉行緊急會議，預估越來越多國家可能成為「重點高風險國家」，甚至一旦出現本土Omicron疫情，恐需擴大隔離輕症者，集中檢疫所角色會非常吃重。
王必勝表示，雖然集中檢疫所事前已承接春節7+7檢疫專案，專門提供完整接種疫苗入境者訂房，但由於7+7條件嚴格，選擇此方案人數少，所以訂房量不多，會將7+7訂房集中處理，原規劃僅需保留1至2成空房，面對Omicron，將增加更多保留量能，以備不時之需。
國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，但國內接種疫苗量卻趨緩，陳時中在專題報告中也提到，據指揮中心截至11月26日疫苗接種統計發現，國內部分族群完整接種第2劑疫苗狀況較不理想，他特別點名75歲以上長者，完整施打2劑者僅占65.1%，及第5類長照機構人員及其受照顧者，2劑完成率僅63.4%。
陳時中說明挑出這2類族群提醒，因為75歲以上長者或第5類長照機構受照顧者，都是重症、死亡高風險族群；他並透露，據台灣接種資料發現，有接種疫苗確診者住院死亡風險較無接種者低10倍左右，近日將公布詳細數據，呼籲民眾務必盡快完整接種，不要等到有疫情才打疫苗。
遠嫁日本2年 林志玲深夜曝心聲：感謝我們都這麼努力
46歲的林志玲2年前嫁給日本男星AKIRA，2人婚後定居日本，林志玲則在台、日兩邊往返，她婚後工作量減少，據悉還曾在2014年就悄悄赴台大醫院凍卵，渴望生兒育女。林志玲（27）日在IG抒發心情，看似婚姻生活相當美滿。
林志玲寫下：「原來美好生活來自於～感謝擁有，感謝遇見，感謝平凡的日常，感謝日常中的驚喜，感謝我們都這麼努力，時時感謝，擴大我們對生活的滿足感。讓幸福純粹，快樂就可以很簡單，冬天來了，轉眼就春天了～」並附贈一張美照，照片中的林志玲依然貌美如花，完全看不出已經46歲。
但林志玲人紅是非多，她4年前到大陸錄製節目《極限挑戰》，還曾扮演《流星花園》中的杉菜，和孫紅雷版「道明寺」、羅志祥穿女裝扮的「朱碧石」互動，笑果十足，2017年又上了一次節目，但沒想到卻遭製作單位拖欠約約新台幣1700萬元的通告費，讓她的經紀公司一狀告上法院，官司纏訟4年終於勝訴，但也讓林志玲的天價通告費曝光。
全球首張照片出爐！Omicron真身曝光 比Delta變異更多
在非洲首度發現的新型變種病毒Omicron，讓全球聞之色變，隨著病毒株向國外擴散，歐洲、亞洲多個國家紛紛傳出境內出現病例的消息。義大利羅馬兒童醫院27日發布第一張全球Omicron病毒的圖片，也因此得知，Omicron病毒的及棘蛋白突變數量，比起Delta病毒還要多。
根據《ITALY24NEWS》報導，位於羅馬的耶穌小兒科醫院（Ospedale Pediatrico Bambino Gesù）研究團隊27日公佈了全球首張Omicron病毒的照片。
照片中顯示，紅點為變異性非常高的區域，綠色為變異性高的區域，黃色則是變異性中等的區域，綠色則表示變異性低，淺藍色為變異性極低、灰色則是沒有變化的區域。
與先前出現、棘蛋白突變相當多的Delta病毒相比，Omicron病毒擁有更多的蛋白突變，且相當多樣化，並且大部分位於與人體細胞相互作用的區域。
研究人員表示，雖然Omicron病毒擁有更多的突變節點，讓病毒能產生變異進一步適應人體，但不一定代表著會變得更加危險，對人類的影響還有待觀察。
世界衛生組織26日將變異株「B.1.1.529」列為「高關注變異株」（variant of concern），並命名為Omicron。Omicron病毒最先是在非洲南部現蹤，在南非、波札那、香港、以色列陸續出現確診個案，隨後在比利時出現歐洲首例案例之後，英國、德國、捷克以及義大利也紛紛通報案例。
冬天電熱水器超耗電怎麼辦？台電授「3神招」：荷包省了
在冬天時洗上熱水澡是最幸福的一件事，也有不少家庭早已換成「電熱水器」。然而也有使用者抱怨「家中儲熱式電熱水器很耗電」。對此，台電也公開「3撇步」，讓大家能省電、省荷包。
台電在臉書《電力粉絲團》上發文提到「儲熱式電熱水器有個大大的金屬桶，就像是個大型電熱水瓶，將水加熱後保溫以供使用，所以在加熱時會耗電外，其實長時間開著保溫也會耗電」。
而若是有標示能源效率分級的機種，上面寫著的「每24小時標準化備用損失」，就是加熱後保溫1天的耗電量唷。
最後台電也提到，想從電熱水器下手省電，則有以下3招「加裝定時器，在洗澡時段才加熱」、「以淋浴取代泡澡，減少熱水用量」、「依人數和熱水用量選擇適當容量(加侖)」。（編輯：郭佩蓉）