張蘭狠酸「小島子」！汪小菲打臉親媽：不能代表當事人

汪小菲和大S宣布離婚，母親張蘭不忍兒子受委屈，四處開直播哭訴委屈，昨（28）日爆料汪小菲被黑人（陳建州）暴打一頓，頭被壓在地下，簡直要打死人！事後卻又發布道歉影片，改口「認錯人」，結果當晚張蘭秒刪影片，說不想讓事情發酵，讓人一頭霧水。汪小菲則再度發文，狠打母親的臉，「以後任何事情不再一一回復了，任何人的發言都不能代表我們當事人的立場。我會做好我的工作，把店開好。感謝大家的關心！」





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▲張蘭說男人都有顆脆弱的心，要大家不要傷害汪小菲。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲張蘭刪掉抖音道歉影片，改在微博道歉。（圖／翻攝張蘭微博）

張蘭這次操作數度轉折，首先爆料黑人打汪小菲，讓兒子受盡委屈，是這幾年的事情，還氣憤表示去台灣好幾次想討回公道，都讓兒子攔了下來，用「小島子」稱呼台灣人，指汪小菲因為愛國被打，把家務事升級到兩岸情結，害黑人微博被攻陷。結果兒子出面澄清，她趕緊改口是認錯人，微博道歉「今天蘭姐誤以為黑人之前跟小菲起過衝突，跟小菲確認過沒有此事，在此蘭姐向黑人道歉，抱歉給你帶來困擾。」





她昨晚直播提到此事，指「男人都有一顆的脆弱的心，不能再傷害他了，蘭姐拜託了，拜託老少爺們、大娘大媽們、大姊小妹們拜託了，別再誹謗他、別再評論了，讓此事過去」，然後插著腰、深深嘆了口大氣，透露當媽的無奈。





▲汪小菲表示此後不再回覆離婚話題。（圖／翻攝汪小菲微博）

一直低調不談離婚的汪小菲，則被母親強勢作為，逼得連發兩次文，一次向黑人道歉，一次則聲明未來不會回覆相關話題，指任何人都不能代表當事人的立場，等於狠打母親的臉，大陸網友覺得他態度軟弱，義憤填膺地說「你的回應是把你媽媽架火上烤！」、「怎麼還打媽媽的臉呢！」、「阿姨認錯人了，那到底是誰打的？」、「是不是不讓你看孩子了？」



