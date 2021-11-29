Omicron傳染力估「高Delta1.3倍」　醫師：該鎖國就要鎖

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沈政男說，Omicron有十多處位在病毒棘狀蛋白結合處的變異，因此很可能導致免疫逃脫，讓現有疫苗失效，同樣地，也可能使得已被其他病毒株感染的人再次感染；在南非豪登省的R值達1.93，在全南非則是1.47，「推估傳播力可能是Delta的1.3倍」。
沈政男表示，世界各國保持警戒，碰上Omicron就色變，目前台灣依然老神在在，因為邊境、社區防疫的準則不同，社區有案例出現再做變動，不過，南非先前也碰上Beta變種，當時帶來威脅，最終還是成不了氣候，因此Omicron能不能幹掉Delta，取而代之，有待觀察。
沈政男認為，目前最關鍵點是「Omicron造成突破性感染的風險如何？」，現階段需注意台灣的「7+7」政策，入境者的後七天在家隔離，即使大家都打過兩劑疫苗下，還是有可能造成家人感染，現在看起來也不會回頭，除非有案例漏進社區，假如漏進社區以後，通常最快兩、三周後，醫生要警覺性夠高才會發現，而這時已經傳了幾輪了。
沈政男指出，29日公布第三劑與青少年第二劑指引，但是現在擔心Omicron漏進社區，「那麼最先該做的是封鎖國門，而不是要大家，尤其是青少年，再打疫苗」。
沈政男質疑，否則為什麼歐美國家對南非等國採取封鎖？不是說打了疫苗就能入境？可見，開放國境，不是什麼未來方向，如果國外疫情依然熾烈，該鎖國就要繼續鎖國。
沈政男說，有人問，疫情何時降級？答案是應該問何時升級，就算Omicron不會造成重大威脅，但未來仍未可知，把自身保護力弄到最好，永遠是最佳防疫策略，避免不必要的群聚也是一個好習慣，自身保護力就是打疫苗與戴口罩，以及避開沒有戴口罩的人。
根據世衛今天表示，目前還不清楚是否新病毒變異株Omicron將引發更嚴重的疾病，或者比其他源自SARS-CoV-2的變異株傳染力更強，初步數據顯示，南非的住院率攀升，不過這可能是因總體染疫人數增加，而非Omicron特定感染所致。（編輯：孫唯容）