南非醫生曝發現Omicron經過 患者症狀「不尋常但輕微」
新冠變異毒株「Omicron」令各國聞之色變，由於此病毒最早於非洲南部現蹤，因此各國紛紛祭出入境限制，也讓包含南非、馬拉威在內的國家領導人十分不滿，指責在病毒威脅尚未釐清的情況下，此舉只會引起「恐非症」。南非行政首都比勒陀利亞(Pretoria)1名女醫生28日透露，她是如何發現Omicron變異株的經過，並聲稱目前接觸的患者症狀都偏輕微，無須入院便可康復。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-29 08:54:06
綜合外媒報導，南非醫學協會主席寇齊(Angelique Coetzee)是最早發現當地出現Omicron病例的醫生之一，過自10多天，她觀測到多名新冠肺炎患者，除了肌肉疼痛、喉嚨痛、乾咳、發熱之外，還出現與過去已知的變種不太一樣的症狀，如強烈的疲勞感，以及脈搏跳動偏快等，但基本上沒有人喪失味覺或嗅覺。
寇齊在發現異常後，迅速通知南非疫苗諮詢委員會和相關衛生部門，最終這種變異毒株被世界衞生組織(WHO)命名為「Omicron」，並列為「需關注變種病毒」。
寇齊表示，有關這個變異株的研究仍處於初期階段，患者大都是年輕人，症狀輕微，恢復狀況良好；不過寇齊也擔心，Omicron變異株可能會對老年人、特別是有慢性病者構成更大的危險。
截至發稿時間為止，Omicron已在南非、波札那、荷蘭、英國、以色列、加拿大、香港、澳洲、丹麥、奧地利、義大利、比利時、德國、捷克發現確診病例，並在法國、瑞士等地傳出可疑病例。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。