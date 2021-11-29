被福原愛狠甩！江宏傑曝撐不下去求救　淚崩：我還有小孩

江宏傑繼3年前和福原愛參加《幸福三重奏》後，再度參與實境節目《全明星觀察中》，與小春、大元、吳思賢、小豬、林敬倫和粿粿等人在民宿相處14天，彼此宛如一家人，節目（28）日播出完結篇，他回憶起剛離婚時低潮期的心情，忍不住流下男人淚，感謝這次機會讓他發現自己比別人幸福很多，也甩開腦中很多負面想法。

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▲江宏傑（左）錄製《全明星觀察中》，在眾人陪伴下度過低潮期。（圖／翻攝江宏傑FB）

▲《全明星觀察中》的好朋友們，安慰江宏傑未來一片光明。（圖／翻攝台視畫面）

▲江宏傑淚流滿面地說，內心被打開了，會努力往前走。（圖／翻攝台視畫面）

江宏傑7月宣布離婚，8月就參與節目錄製，14天不能和家人碰面，讓父兼母職的他非常擔心，怕會每天掛念小孩，沒想到和夥伴相處後，心情很放鬆，也感謝家人在這段低潮期，無怨無悔支持自己，希望疫情結束後，能帶家人出國旅遊表達感謝。

一群人走到海邊時，看到雲霧散開，美景就在眼前，江宏傑深受感動，揭露意外巧合，當初婚變最難過時，有一次感覺撐不下去了，向朋友求救，對方帶他來宜蘭海邊散心，那時候天很暗，完全看不清楚，這次剛好重回舊地，明媚陽光灑在身上，小春對他說「你看，天空、海全都看得很清楚而且很開闊，你的心應該準備要被打開，要往前看，你不再是谷底那麼黑暗」、「你終於重見光明了」，讓江宏傑感動到淚流不止。

▲江宏傑曝光父母、子女首次到台北田徑場參觀《全明星運動會》錄製。（圖／翻攝江宏傑FB）

江宏傑強忍著情緒，拚命擦掉眼淚，說前一陣子情緒低落，接近人生崩潰，不知該怎麼走下去，「當時的狀態是，已經整個人完全沒有思緒，我坐在椅子上放空，一直想接下來該怎麼辦，我要必須往前走，因為我有小孩。」