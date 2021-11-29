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法國加勒比海屬地反防疫暴動　自治問題再引熱議

▲在加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）及馬丁尼閣島（Martinique）近日都爆發反防疫示威衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲在加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）及馬丁尼閣島（Martinique）近日都爆發反防疫示威衝突。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 10:31:15

（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）法國海外屬地瓜德羅普與馬丁尼閣島過去一週爆發反防疫措施的大規模動亂，海外領土部長勒科努今天前往加勒比海安地列斯群島。面對動盪，是否讓屬地自治的辯論引發朝野熱議。

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在加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）及馬丁尼閣島（Martinique）爆發嚴重抗議衝突一週後，法國海外領土部長勒科努（Sebastien Lecornu）今天啟程訪視兩地所在的安地列斯群島（Les Antilles），尋求與當地人士對話。

勒科努今天先造訪因拒絕接受醫護人員強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗措施而引發暴動與劫掠的瓜德羅普；預計明晚抵達馬丁尼閣島。

瓜德羅普暴動期間，許多政治人物都要求勒科努趕緊動身前往訪視，他當時以不願政治作秀並增加警力負擔為由拒絕；目前儘管不時仍有槍聲傳出，但縱火與掠奪情勢已稍歇。

勒科努26日晚間電視記者會上談論瓜德羅普議題，然而他的發言引起法國舉國議論。

勒科努表示瓜德羅普的問題存在數十年之久，沒有一任政府能解決，包括失業、物價高漲、供水不穩、過去香蕉園使用農藥十氯酮（Chlordecone）的後遺症等。

他說：「相對於海外屬地，部分當地議員提出自治的可能。對他們來說，瓜德羅普自己治理會比較好，他們希望與法國間少一點平等，多一點當地議員決策的自由。政府已準備好要來談自治。沒有不好的辯論，只要這些辯論能解決瓜德羅普人民真正的問題。」

27日多位總統候選人對此發言大肆批評。共和黨初選候選人貝特宏（Xavier Bertrand）說，瓜德羅普與馬丁尼閣島人民不是希望政府不管，而是期待國家站在他們身邊並擔起責任。法國極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）表示，「為了收買激進獨立人士，政府竟要棄瓜德羅普不顧」。極左翼候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則認為提議「令人震驚」。

勒科努事後接受「星期日報」（Le Journal du Dimanche）專訪時說，自治絕非獨立：早就有部分領地擁有不同程度的自治，例如程度最高的玻里尼西亞。法國前海外領土部長呂里勒（Victorin Lurel）也向法國新聞電台（FranceInfo）表示，「不需要害怕提出這個問題」。

瓜德羅普區議會議長夏呂（Ary Chalus）之前曾表示，「應該由當地人民為自己做決定」；馬丁尼閣島拉蒙坦（Lamentin）市長沙伯提（Jocelyn Sapotille）則呼籲進行制度改革。

瓜德羅普青年運動Alyans nasyonal Gwadloup之前發表公開信，要求「擁有瓜德羅普地方實權的可能性，以根據領土地理、文化、歷史現實制定決策」，並表示透過公民投票探詢人民對於地位改變的看法很重要。

世界報（Le Monde）評論，辯論是存在的，否定沒有意義；企圖以獨立或放棄海外領土的說法混淆也與事實不符。反之，討論這項議題，也可讓當地政治領袖與人民清楚表達他們想要哪種自治程度。

勒科努在安地列斯群島所獲得的接待與對話內容，將受到法國各界密切關注。（編輯：郭中翰）1101129

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