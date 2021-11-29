法國加勒比海屬地反防疫暴動　自治問題再引熱議

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勒科努今天先造訪因拒絕接受醫護人員強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗措施而引發暴動與劫掠的瓜德羅普；預計明晚抵達馬丁尼閣島。
瓜德羅普暴動期間，許多政治人物都要求勒科努趕緊動身前往訪視，他當時以不願政治作秀並增加警力負擔為由拒絕；目前儘管不時仍有槍聲傳出，但縱火與掠奪情勢已稍歇。
勒科努26日晚間電視記者會上談論瓜德羅普議題，然而他的發言引起法國舉國議論。
勒科努表示瓜德羅普的問題存在數十年之久，沒有一任政府能解決，包括失業、物價高漲、供水不穩、過去香蕉園使用農藥十氯酮（Chlordecone）的後遺症等。
他說：「相對於海外屬地，部分當地議員提出自治的可能。對他們來說，瓜德羅普自己治理會比較好，他們希望與法國間少一點平等，多一點當地議員決策的自由。政府已準備好要來談自治。沒有不好的辯論，只要這些辯論能解決瓜德羅普人民真正的問題。」
27日多位總統候選人對此發言大肆批評。共和黨初選候選人貝特宏（Xavier Bertrand）說，瓜德羅普與馬丁尼閣島人民不是希望政府不管，而是期待國家站在他們身邊並擔起責任。法國極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）表示，「為了收買激進獨立人士，政府竟要棄瓜德羅普不顧」。極左翼候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則認為提議「令人震驚」。
勒科努事後接受「星期日報」（Le Journal du Dimanche）專訪時說，自治絕非獨立：早就有部分領地擁有不同程度的自治，例如程度最高的玻里尼西亞。法國前海外領土部長呂里勒（Victorin Lurel）也向法國新聞電台（FranceInfo）表示，「不需要害怕提出這個問題」。
瓜德羅普區議會議長夏呂（Ary Chalus）之前曾表示，「應該由當地人民為自己做決定」；馬丁尼閣島拉蒙坦（Lamentin）市長沙伯提（Jocelyn Sapotille）則呼籲進行制度改革。
瓜德羅普青年運動Alyans nasyonal Gwadloup之前發表公開信，要求「擁有瓜德羅普地方實權的可能性，以根據領土地理、文化、歷史現實制定決策」，並表示透過公民投票探詢人民對於地位改變的看法很重要。
世界報（Le Monde）評論，辯論是存在的，否定沒有意義；企圖以獨立或放棄海外領土的說法混淆也與事實不符。反之，討論這項議題，也可讓當地政治領袖與人民清楚表達他們想要哪種自治程度。
勒科努在安地列斯群島所獲得的接待與對話內容，將受到法國各界密切關注。（編輯：郭中翰）1101129