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林靜儀當選提高生育率？謝佩芬：蔡總統的幽默

▲民進黨發言人謝佩芬今（29）日接受hitfm《嗆新聞》專訪指出，這應該是蔡總統的幽默，只是要強調林靜儀有婦產科醫師身分。（圖／記者黃宣尹）
▲民進黨發言人謝佩芬今（29）日接受hitfm《嗆新聞》專訪指出，這應該是蔡總統的幽默，只是要強調林靜儀有婦產科醫師身分。（圖／記者黃宣尹）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-29 10:02:43｜2021-11-29 10:15:48

蔡英文總統日前指出，「如果林靜儀當選立委的話，台中第二選區生育率一定會大幅提高」，此話引發網友討論。民進黨發言人謝佩芬今（29）日接受hitfm《嗆新聞》專訪指出，這應該是蔡總統的幽默，只是要強調林靜儀有婦產科醫師身分。

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民進黨11月27日在台中舉辦公投說明會，蔡英文總統也在會場力挺參加台中第二選區補選的參選人林靜儀，未料蔡英文的「提高生育率」，不僅被網友討論，對手顏寬恒還說，總統把林靜儀當註生娘娘，把台灣人耍得團團轉，簡直是笑話。

《嗆新聞》主持人楊寶楨指出，提高生育率這句話也許有點玩笑話，讓網友非常熱烈討論。不過林靜儀2018年曾擔任立委說過，晚上10點後限電可以直接解決能源、少子化問題，這是不是有關聯性，還是有提出相關政策？

謝佩芬表示，她聽起來是幽默，是要強調林靜儀是婦產科醫師身分。林靜儀雖然擔任過民進黨不分區立委，但卸任後又回去擔任婦產科醫師，這次被徵召出來參加補選。

謝佩芬說，這整場選戰滿有趣的，很多人會打說顏家專業是房產，林靜儀說她的專業是產房，可能希望大家注意到自己醫學專業部分，在不管政治或醫學上有很大成就。

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