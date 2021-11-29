林靜儀當選提高生育率？謝佩芬：蔡總統的幽默

蔡英文總統日前指出，「如果林靜儀當選立委的話，台中第二選區生育率一定會大幅提高」，此話引發網友討論。民進黨發言人謝佩芬今（29）日接受hitfm《嗆新聞》專訪指出，這應該是蔡總統的幽默，只是要強調林靜儀有婦產科醫師身分。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-29 10:02:43｜2021-11-29 10:15:48
民進黨11月27日在台中舉辦公投說明會，蔡英文總統也在會場力挺參加台中第二選區補選的參選人林靜儀，未料蔡英文的「提高生育率」，不僅被網友討論，對手顏寬恒還說，總統把林靜儀當註生娘娘，把台灣人耍得團團轉，簡直是笑話。
《嗆新聞》主持人楊寶楨指出，提高生育率這句話也許有點玩笑話，讓網友非常熱烈討論。不過林靜儀2018年曾擔任立委說過，晚上10點後限電可以直接解決能源、少子化問題，這是不是有關聯性，還是有提出相關政策？
謝佩芬表示，她聽起來是幽默，是要強調林靜儀是婦產科醫師身分。林靜儀雖然擔任過民進黨不分區立委，但卸任後又回去擔任婦產科醫師，這次被徵召出來參加補選。
謝佩芬說，這整場選戰滿有趣的，很多人會打說顏家專業是房產，林靜儀說她的專業是產房，可能希望大家注意到自己醫學專業部分，在不管政治或醫學上有很大成就。