雲林男結婚條件喊「搬來住」！台北女崩潰：無法接受偏鄉

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原PO說，長輩近期介紹了一位男生，家住雲林偏鄉，也是家境很好不需要工作，是包租公，「但是結婚的話要搬去雲林」，讓她崩潰直呼「那邊生活就是鄉下生活，晚上可以聽到蟲鳴青蛙叫的聲音，那邊沒有百貨公司只能親近大自然」。
她當下知道後，也跟長輩抱怨「不想嫁到偏鄉」，但長輩卻覺得要先認識看看，「光是想到偏鄉生活我就無法接受了，先不論男女好了，就算是男生在城市土生土長，能夠接受在鄉下生活嗎」，她為此相當苦惱，因此在文末發問「我剛好是女生目前的狀況，所以用遠嫁鄉下，請不要戰男女」。
貼文一出，有些網友認為，「我自己完全不考慮嫁回鄉下，連回家自己工作都不考慮！但如果只是老家在鄉下可以接受」、「如果男方是只會要別人犧牲配合他的，這種人很讓人想翻白眼」、「我應該會老了才考慮住鄉下」、「每個人都不一樣，我個人的話是不想啦」、「我家鄉就在鄉下 ，根本不會想回去住，20多歲去那裡是要修仙嘛」、「你住家裡就很爽了，幹嘛嫁給他」。
但也有網友反酸，「你看不起對方直接講就好，台北市中心我住了這麼多年，後來去其他縣市真沒覺得台北看不起其他縣市的點在哪，你就老實說看不起對方家」、「這年頭住鄉下也能被歧視就是了，哭啊」、「台灣的鄉下無法，國外的鄉下可以」、「沒有雲林，台灣人餓死一半吧」。
不過，仍有網友提出建議，「除了考量居住之外，更重要的是合不合得來，如果是比較傳統的家庭，和從小在都會區長大的妳，應該滿多觀念和價值觀會有衝突」、「先不論喜歡鄉下還是都市，如果結婚讓你的生活品質沒比較好，就別了吧……一個人也很好」、「這種地方長輩多傳統，以大家庭居多，你可以嗎？雖然說是兩人相處最重要，但這些外在因素也很重要吧，這什麼年代沒結婚也沒關係，有錢更是別擔心」。（編輯：郭佩蓉）