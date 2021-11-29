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賈靜雯奪金馬成再婚典範！美女律師：謝謝妳這麼努力

▲修杰楷（左圖左）在家照顧小孩，讓賈靜雯專心拍戲，順利奪得金馬獎。（圖／翻攝賈靜雯FB、NOWnews影像中心）
▲修杰楷（左圖左）在家照顧小孩，讓賈靜雯專心拍戲，順利奪得金馬獎。（圖／翻攝賈靜雯FB、NOWnews影像中心）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-29 10:10:42

金馬、金鐘雙料影后賈靜雯，人生峰迴路轉，走過第一段婚姻的低潮，逆勢成為演技女王，最關鍵的轉捩點，莫過於和修杰楷再婚，兩人育有女兒咘咘、波妞，有了老公力挺，讓她能安心復出，甚至離家一個月，全情投入拍攝《瀑布》，才能如願勇奪金馬，連著名的美女律師李怡貞，都為她感動落淚，「謝謝妳這麼努力，讓我們女人們可以仰望著，並且也為了愛的人抵死不放棄」。

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▲賈靜雯（左）和修杰楷結婚6年，婚姻幸福美滿。（圖／翻攝賈靜雯FB）
▲賈靜雯（左）和修杰楷結婚6年，婚姻幸福美滿。（圖／翻攝賈靜雯FB）

賈靜雯和修杰楷相差9歲，當初爆出姊弟戀，一度遭到質疑，但暖男修杰楷沒有退怯，勇於追求愛情，如今修成正果，賈靜雯多了2個寶貝女兒，演藝事業翻紅，還入住上億元豪宅，簡直是「再婚勝利組」！《瀑布》拍攝期間，修杰楷幫忙照顧女兒，讓賈靜雯專心拍戲，金馬慶功宴上也婉拒出席露臉，要讓老婆好好享受這個夜晚，他在家顧好小孩，超貼心舉動被稱為滿分老公。

李怡貞說，每次遇到因為離婚痛苦掙扎的當事人，都會拿賈靜雯當例子，鼓勵女方勇敢擺脫不幸福的婚姻。她感嘆「可能世上沒有那麼多修杰楷」，「但是如果妳夠好夠積極，坦白接受自己過去的不完美，並且努力讓自己在深谷中長出一朵美麗的花。就算遇不到修杰楷，也終會遇見最好的自己。知道賈靜雯得到影后，還真的默默流淚了呢！」

▲修杰楷（左）吼賈靜雯，老婆愣住了。（圖／記者朱永強攝）
▲修杰楷（左）和賈靜雯合體拍廣告撈金，夫妻合作很有默契。（圖／記者朱永強攝）

網友也心有戚戚焉說，揮別錯的才能和對的相逢，「人生是自己的，但能遇到一個修杰楷真的是完美」、 「她前段婚姻真是離得好，觀眾才能欣賞到她精湛的演技！金鐘獎、金馬獎實至名歸」、「判離一對怨偶，而能成就兩對佳偶，何嘗不是好事」、「沒離開錯的人，怎能遇到現在那麼好的修先生」。

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