阿帕契飛官誤觸武器系統開關 國防部：受損機砲已修復
繼意外拋出AH-64E阿帕契攻擊直昇機地獄火飛彈發射架後，陸軍航特部601旅又出包，傳出10月19日上午執行熟飛訓練時，因飛行員誤觸武器開關而未察覺，導致飛機落地時，30機砲槍管輕微磨損。軍方表示，經檢測維修後，已恢復妥善。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-29 10:43:12｜2021-11-29 11:01:28
立院外交及國防委員會今日邀請外交部部長、國防部部長、僑務委員會委員長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員、考試院、銓敘部、行政院人事行政總處、公務人員保障暨培訓委員會報告「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」，並備質詢。
會前媒體詢航特部601旅操作阿帕契直升機接連出包一事？國防部常務次長房茂宏表示，因為操作誤觸相關開關，在第一時間沒有發現的情況下安全下降，導致30機砲槍管磨損，這些磨損已經修復，相關違失人員已按造正常程序來適處。
針對航特部601旅一個月內2次出包，房茂宏表示，部長（邱國正）已經強調從操作程序與紀律中特別檢討。
陸航601旅為國軍操作阿帕契攻擊直升機兩大單位之一，2015年3月29日中校勞乃成中校擅自將包括藝人李蒨蓉一家在內的20名民間人士帶入營區內屬於高度保密的AH-64E阿帕契直升機機棚，並充當導遊供訪客參觀與玩賞直升機。當日晚間，李蒨蓉在其臉書專頁上打卡成為證據，致使此事曝光。勞乃成後經處分休職2年，休職屆滿前夕曾申請退伍遭陸軍駁回，後轉至民間救護直升機公司任職。