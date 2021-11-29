Virgil Abloh秘密抗癌病逝 「所做一切都為17歲的自己」
身兼LOUIS VUITTON男裝創意總監及Off-White創辦人Virgil Abloh，突傳不敵癌症病逝，享年41歲。他的個人Instagram已發出正式聲明，證實Virgil Abloh於美國時間昨（28）日晚間過世。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-29 11:00:26
聲明表示：「兩年多來，Virgil Abloh英勇地與一種罕見的侵襲性癌症——心臟血管肉瘤（cardiac angiosarcoma）搏鬥。自 2019 年被確診以來，他選擇不公開他的戰鬥，秘密經歷了無數具有挑戰性的治療，並同時執掌了數家跨越時尚、藝術和文化的重要機構。
儘管如此，他的職業道德、無限好奇心和樂觀精神從未動搖過。 Virgil這一生對工藝的熱忱與奉獻精神，以及於藝術和設計領域為後人開闢蹊徑的使命所驅使。他常說：『我所做的一切都是為了17歲的自己』（Everything I do is for the 17-year-old version of myself.），深信藝術可以激勵並啟迪未來世代的力量。
我們感謝你們所有人的愛和支持，當哀悼與紀念Virgil生命的同時，我們希望保有隱私」。
Virgil Abloh最早以個人品牌Off-White，強烈有型的街頭潮流風格獲世人矚目。2018年受邀擔任LOUISVUITTON男裝創意總監，加入LVMH集團後，迅速開展精品潮流化的熱潮，成為現今精品往街頭潮流靠攏的重要推手。
多才多藝的Virgil Abloh，除了在服裝設計上展現創意，同時兼任DJ等多重身份的他，透過與NIKE、JIMMY CHOO、MONCLER、Levi's，甚至是居家品牌IKEA的聯名合作，成為浪頭穩健的設計師。
Virgil Abloh所屬的LOUIS VUITTON也發出聲明，LVMH CEO Bernard Arnault悲痛表示：「我們都對這令人難過的消息感到震驚，Virgil Abloh不只是一位才華洋溢的天才設計師、充滿遠見的夢想家，更是一位擁有美麗靈魂與深遠智慧的人。」