專家：北京關注外國干預香港立會選舉

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他表示，在北京看來，圍繞投票率問題實施的杯葛選舉、煽動投白票等種種敵對行動，是外國勢力及香港本地「反中亂港」勢力有組織干預、破壞選舉的行動，是「黑暴」、「攬炒」香港的延續，這就是投票率之爭的實質，相信也是北京對這個問題的定性。
他認為，對於外國勢力可能的干預，北京方面會強力反制，絕不手軟，泛民主派須知所行止，切記不要隨外國勢力的指揮棒起舞，不可成為他們干預、破壞香港選舉的棋子。
他聲稱，北京方面已經看到，香港內外的「反中亂港勢力」，採取多種手段破壞選舉，包括肆意抹黑、攻擊香港國安法和新選舉制度，力圖令市民失去投票意欲；為畏罪潛逃的「港獨」分子提供庇護，暗地裏支持其實施煽動投白票、杯葛選舉等行為。
已逃離香港的前民主黨立法會議員許智峯11月初在社交平台臉書發文，提出「如水計畫」，呼籲港人在立法會選舉當天投白票，「以反制選舉」。
香港執法人員其後在本地拘捕了3人，指他們涉嫌在網上轉載相關文章。
香港保安局局長鄧炳強曾抨擊許智峯呼籲港人投白票，並指任何人提出相關呼籲，不論行為在香港境內或其他地方作出，都屬違法，而破壞選舉的行為也有可能干犯香港國安法。（編輯：沈朋達）1101129