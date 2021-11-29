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專家：北京關注外國干預香港立會選舉

▲中國對港政策的權威解讀專家盧文端指出，北京當局非常關注外國勢力插手干預12月舉行的香港立法會選舉。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國對港政策的權威解讀專家盧文端指出，北京當局非常關注外國勢力插手干預12月舉行的香港立法會選舉。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 10:39:03

（中央社記者張謙香港29日電）中國對港政策的權威解讀專家盧文端今天指出，北京當局非常關注外國勢力插手干預12月舉行的香港立法會選舉；他並說，泛民主派「切記不要隨外國勢力的指揮棒起舞」。

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立法會換屆選舉預定12月19日舉行，中國全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今天在明報撰文指出，對於立法會選舉，北京中央重視的不是投票率「正常的升高走低」，更不是所謂「加權」計算的數字遊戲，而是外國勢力的插手干預。

他表示，在北京看來，圍繞投票率問題實施的杯葛選舉、煽動投白票等種種敵對行動，是外國勢力及香港本地「反中亂港」勢力有組織干預、破壞選舉的行動，是「黑暴」、「攬炒」香港的延續，這就是投票率之爭的實質，相信也是北京對這個問題的定性。

他認為，對於外國勢力可能的干預，北京方面會強力反制，絕不手軟，泛民主派須知所行止，切記不要隨外國勢力的指揮棒起舞，不可成為他們干預、破壞香港選舉的棋子。

他聲稱，北京方面已經看到，香港內外的「反中亂港勢力」，採取多種手段破壞選舉，包括肆意抹黑、攻擊香港國安法和新選舉制度，力圖令市民失去投票意欲；為畏罪潛逃的「港獨」分子提供庇護，暗地裏支持其實施煽動投白票、杯葛選舉等行為。

已逃離香港的前民主黨立法會議員許智峯11月初在社交平台臉書發文，提出「如水計畫」，呼籲港人在立法會選舉當天投白票，「以反制選舉」。

香港執法人員其後在本地拘捕了3人，指他們涉嫌在網上轉載相關文章。

香港保安局局長鄧炳強曾抨擊許智峯呼籲港人投白票，並指任何人提出相關呼籲，不論行為在香港境內或其他地方作出，都屬違法，而破壞選舉的行為也有可能干犯香港國安法。（編輯：沈朋達）1101129

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