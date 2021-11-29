NBA／警告Jokic兄弟別惹事 熱火隊長：邁阿密是我的地盤
邁阿密熱火和丹佛金塊的紛爭還沒正式做一個了斷，但有人希望此事就此結束，是時候該把專注把在球場上了。在被媒體問及Nikola Jokic的兩位哥哥將買票來到熱火主場看球時，熱火隊的隊長Udonis Haslem表示，他希望對方安分一點，專心看球就好。
記者黃建霖/綜合報導
2021-11-29 10:35:09
在此前熱火和金塊交手時，Jokic和Markieff Morris發生衝突，引發後續雙方兄弟在網路上的「交鋒」。當時Jokic的兩位哥哥Strahinja和Nemanja特地辦了一推特帳號，並表示將會保護弟弟，不讓別人欺負他。
下一場比賽兩隊將再度交手，此前丹佛本地的媒體在報導中指出，Strahinja和Nemanja已經買票準備進場看球。對此Haslem直言此事該到此為止了，他不希望節外生枝。
「我與那件事無關，老兄。我們只是要打一場球賽。」Haslem接受《邁阿密先驅報》採訪時如此說道，「我一直聽說Jokic的兄弟會買票來看比賽。他們最好別惹事。邁阿密是我的城市，這是我的地盤。」
Haslem稱讚Jokic是一位非常棒的球員，也欣賞他在球場上的表現，同時認為他是個好人，同時再三聲明，熱火這邊不會有人動他。「你(Jokic哥哥們)買票做什麼？想來幹什麼？這是我的城市。不會有事、不會有事的。來享受比賽，然後回家。沒有人惹你弟弟。我們是來打籃球的。」