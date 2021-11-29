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跨年來高雄　蘇慧倫、安心亞、郭書瑤3女神陪你高雄跨年

▲全方位國民女神安心亞今年將精彩的演出獻給高雄，並誓言嗨翻高雄跨年蓬萊舞台。（圖／高市府提供）
▲全方位國民女神安心亞今年將精彩的演出獻給高雄，並誓言嗨翻高雄跨年蓬萊舞台。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-29 11:26:41

追女神，首選就來高雄跨年！高雄市政府今(29)日公布在蓬萊舞台最吸睛的「女神級」演出陣容，包括被封為第一代玉女掌門人蘇慧倫，全方位國民女神安心亞，性感辣青女神郭書瑤。三大女神攜手將不同風格的表演大秀獻給粉絲，在高雄跨年夜熱力閃爆蓬萊舞台，女神粉們絕對不能錯過！

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▲形象清新的玉女掌門人蘇慧倫，將在高雄跨年舞台上展現精湛唱功，高雄粉絲們一起跨年。（圖／高市府提供）
▲形象清新的玉女掌門人蘇慧倫，將在高雄跨年舞台上展現精湛唱功，高雄粉絲們一起跨年。（圖／高市府提供）


2022高雄跨年晚會主打流行的蓬萊舞台位於駁二蓬萊商港區，坐擁高雄獨一無二的海景，有美景當然就得請出台灣最美女神們開唱，形象清新的玉女掌門人蘇慧倫，將在高雄跨年舞台上展現精湛唱功，以一首首經典歌曲要讓跨世代歌迷們聽得如癡如醉，展現玉女掌門人的舞台風采。

全方位國民女神安心亞，在《高雄2021跨百光年》跨年晚會戴著閃亮亮口罩火辣演唱〈愛得起〉，在舞台上展現一字馬，超軟Q的身段讓網友為之瘋狂！安心亞今年更要把精彩加倍的演出獻給高雄，誓言以性感突破嗨翻全場，讓眾人期待度爆表，國民女神安心亞「季節限定」的表演內容保證寵粉無極限，是高雄跨年最讓人期待節目之一。

兼具性感及文青氣質的「辣青女神」郭書瑤，每年跨年場的造型和演出內容，都是網路熱門話題，郭書瑤近年以精湛演技圈粉無數，將在跨年夜中，於蓬萊舞台上大秀唱跳成果，精彩的女神風表演請粉絲們千萬不要錯過。

▲兼具性感及文青氣質的「辣青女神」郭書瑤近年以精湛演技圈粉無數，將在跨年夜中，於蓬萊舞台上大秀唱跳成果。（圖／高市府提供）
▲兼具性感及文青氣質的「辣青女神」郭書瑤近年以精湛演技圈粉無數，將在跨年夜中，於蓬萊舞台上大秀唱跳成果。（圖／高市府提供）
2022高雄跨年晚會定位為「2022台灣燈會在高雄」會前會，強打史上最誇張四金雙舞台及「異地共演」驚喜彩蛋，這次邀請三大女神降臨高雄跨年晚會，勢必將氣氛炒熱到沸騰，讓所有年齡層的粉絲都將臣服在女神的無限魅力中！
 

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