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Omicron威脅進逼　美國入境篩檢追蹤未加強引人憂

▲Omicron來勢洶洶，美國拜登政府雖已下令限制來自非洲南部地區的旅客入境，不過尚未採取任何新的篩檢或追蹤規定來因應這波新威脅。圖為感恩節假期機場湧現出遊人潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲Omicron來勢洶洶，美國拜登政府雖已下令限制來自非洲南部地區的旅客入境，不過尚未採取任何新的篩檢或追蹤規定來因應這波新威脅。圖為感恩節假期機場湧現出遊人潮。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 12:23:02

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）新發現的COVID-19變異株Omicron來勢洶洶，美國拜登政府雖已下令限制來自非洲南部地區的旅客入境，不過衛生官員尚未採取任何新的篩檢或追蹤規定來因應這波新威脅。

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路透社報導，美國將從明天起禁止來自南非和另外7個非洲南部國家的多數旅客入境，試圖遏制近日在南非發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株擴散。世界衛生組織（WHO）26日將新變異株命名為Omicron。

不過，美國的旅行限制並未禁止班機入境美國，也不適用於美國公民或美國合法永久居民。截至禁令於明天凌晨0時1分（台灣時間29日下午1時1分）生效前，來自南非的班機仍持續載送外籍人士進入美國。

從國外進入美國的航空公司旅客早已接受疾病管制暨預防中心（CDC）嚴格的疫苗接種和病毒採檢規定，但乘客下機後多半沒有受到衛生官員監控，在抵達美國時也未被要求接受COVID-19檢測。

幾乎所有進入美國的外籍人士都需要接種疫苗才能入境，但從海外返國的美國民眾卻不要求接種疫苗。

Omicron變異株出現後，直飛南非約翰尼斯堡的兩家航空業者達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）26日都表示，不打算更動南非與美國間的航班。

完整接種疫苗的旅客必須提供出發3天內的COVID-19採檢陰性證明；尚未完整接種疫苗的旅客則必須提供出發1天內的陰性證明。

CDC曾表示，截至26日，美國境內尚未發現Omicron變異株病例，但傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）週末表示，美國可能已經存在這種變異株。

美國目前有3成人口連第1劑疫苗都尚未接種，一旦Omicron攻破，恐會影響美國在遭受疫情摧殘近2年後的重建工作，還可能進一步為已備受近期Delta變異株折騰的地方醫療系統帶來壓力。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1101129

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