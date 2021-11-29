誰推動珍奶流行到韓國？「愛豆」自豪：都是我帶頭的

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不少韓國網友認同表示「2013年因為吳世勳第一次知道珍珠奶茶」、「因為世勳才喜歡珍珠奶茶kk」。據悉，受到韓國愛豆熱愛的珍珠奶茶來自狎鷗亭的Cofioca，甚至有不少當地粉絲表明是為了偶像才特地去過狎鷗亭。
消息傳回台灣也在PTT引起討論，連帶勾起不少網友分享「SJ當初來台灣也很愛喝，還會說珍珠多一點」、「想當年SJM來台曹圭賢幾乎每天一杯珍奶 要回韓國時整個胖一圈XDDD」。台灣網友更專業分享，韓國論壇theqoo討論台灣旅遊時，第一個行程就是去買珍奶。還有不少人回想，之前去韓國玩時也曾特地到Cofioca朝聖過。
《NOWnews》報導，紅到進軍南韓的台灣珍珠奶茶，首要便是2012年掀起第一波熱潮的貢茶，2017年韓國經營團隊買下8成股份後，還與韓劇合作，找來大勢藝人李鐘碩、朴敘俊等代言。目前當地銷售據點比台灣多上好幾倍，甚至韓國人一提到珍奶，第一個便想到貢茶。
以「虎紋系」黑糖珍珠奶茶強烈視覺與濃郁口味聞名的老虎堂，也曾進軍南韓弘大展店，排隊盛況超過1.5小時。珍煮丹同樣於2019年插旗南韓，至今仍有4家門市營運中，除了經典黑糖珍珠鮮奶，以撒上OREO碎片巧克力的「奧利珍」最受歡迎。