COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

誰推動珍奶流行到韓國？「愛豆」自豪：都是我帶頭的

▲網路熱議是誰推動珍珠奶茶流行韓國？偶像團體EXO成員世勳自豪：「說是我帶頭流行的也不算誇張。」（圖／Shutterstock）
▲網路熱議是誰推動珍珠奶茶流行韓國？偶像團體EXO成員世勳自豪：「說是我帶頭流行的也不算誇張。」（圖／Shutterstock）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-29 13:16:48｜2021-11-29 13:32:15

近日韓國網路熱議，究竟是誰推動珍珠奶茶在韓國流行起來？直說對於90年代後期至2000年左右出生的人而言，韓團EXO成員世勳對珍珠奶茶在韓國流行有貢獻，世勳還曾於受訪影片中自豪的強調：「說是我帶頭流行的也不算誇張！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
發文者表示，現今被大家廣為熟知的珍珠奶茶等手搖飲及週邊甜點，早在2013、2014年剛開始出現時，因為當時人氣攻頂的偶像明星EXO成員世勳，總是不諱言表達自己對珍奶的喜好，常常喝得相當美味可口的樣子，以至於影響了廣大青少年們也對珍奶有所熱愛，但強調「雖不能說是世勳讓珍奶流行，但覺得有一定程度推動珍奶在他們之間所流行。」

▲南韓偶像團體EXO成員世勳。（圖／特約記者黃彥凱攝）
▲南韓偶像團體EXO成員世勳。（圖／特約記者黃彥凱攝）
不少韓國網友認同表示「2013年因為吳世勳第一次知道珍珠奶茶」、「因為世勳才喜歡珍珠奶茶kk」。據悉，受到韓國愛豆熱愛的珍珠奶茶來自狎鷗亭的Cofioca，甚至有不少當地粉絲表明是為了偶像才特地去過狎鷗亭。

消息傳回台灣也在PTT引起討論，連帶勾起不少網友分享「SJ當初來台灣也很愛喝，還會說珍珠多一點」、「想當年SJM來台曹圭賢幾乎每天一杯珍奶 要回韓國時整個胖一圈XDDD」。台灣網友更專業分享，韓國論壇theqoo討論台灣旅遊時，第一個行程就是去買珍奶。還有不少人回想，之前去韓國玩時也曾特地到Cofioca朝聖過。

《NOWnews》報導，紅到進軍南韓的台灣珍珠奶茶，首要便是2012年掀起第一波熱潮的貢茶，2017年韓國經營團隊買下8成股份後，還與韓劇合作，找來大勢藝人李鐘碩、朴敘俊等代言。目前當地銷售據點比台灣多上好幾倍，甚至韓國人一提到珍奶，第一個便想到貢茶。

以「虎紋系」黑糖珍珠奶茶強烈視覺與濃郁口味聞名的老虎堂，也曾進軍南韓弘大展店，排隊盛況超過1.5小時。珍煮丹同樣於2019年插旗南韓，至今仍有4家門市營運中，除了經典黑糖珍珠鮮奶，以撒上OREO碎片巧克力的「奧利珍」最受歡迎。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
57.24%42.76%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.63%45.37%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.58%59.42%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.74%44.26%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀