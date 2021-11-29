棒球／戰力提升　倪福德加盟安永鮮物！新職位是投手教練

職棒選手「土地公」倪福德， 即日起接任安永鮮物棒球隊投手教練， 除了將其在美國大聯盟和費雪運動中心的的寶貴經驗， 傳授給安永鮮物的年輕投手群，同時結合『XPORTS運動表現訓 練中心』的科學化檢測及訓練方式、提升投手戰力及成績。





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