洪孟楷自主管理期到立院　洪申翰：硬要成為防疫破口

2021年聯合國氣候變化大會這個月初在英國舉辦，國民黨立委洪孟楷、民進黨立委洪申翰到前往參加，不過洪孟楷今（29）日已出席立法院的記者會。洪申翰今在臉書指出，上周末結束14天集中檢疫，上周六開始7天自主管理，但和他一起到英國參加會議的洪孟楷，卻開始到各委員會質詢、開記者會，最近英國還有新變種病毒Omicron，洪孟楷為何硬要成為防疫破口？
記者王敏旭／台北報導
2021-11-29 11:14:27｜2021-11-29 11:18:20
洪申翰說，針對自主健康管理期間能不能到立法院？他相信洪孟楷也有收到衛福部的公文「自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動 」。
洪申翰表示，重點就是，由於立法院委員會、院會、記者會、協商會議等公務會議屬人數較多、較難保持社交距離，自主健康管理期間，建議不宜參加前述相關會議。惟倘因故必需出席重要公務會議，則應遵守上開自主健康管理對象應遵守及注意事項，落實全程配戴醫用口罩他人保持社交距離，倘無法全程落實，則建議採視訊方式開會。
洪申翰說，國民黨一直想賴民進黨造成防疫破口，防疫做得不夠好，洪孟楷這不是明知故犯的防疫破口嗎？前幾天洪還自己發文說會嚴格遵守自主健康管理規定，那為何今天還到立法院去，立法院一天有幾千人出入，家中可能還有長輩跟小孩，國民黨委員是不是不把別人的健康當一回事。