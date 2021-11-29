COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

洪孟楷自主管理期到立院　洪申翰：硬要成為防疫破口

▲國民黨立委洪孟楷26日發文指出自己還有7天自主健康管理時間，無法出席公開聚會、聚餐。（圖／翻攝洪孟楷臉書）
▲國民黨立委洪孟楷26日發文指出自己還有7天自主健康管理時間，無法出席公開聚會、聚餐。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-29 11:14:27｜2021-11-29 11:18:20

2021年聯合國氣候變化大會這個月初在英國舉辦，國民黨立委洪孟楷、民進黨立委洪申翰到前往參加，不過洪孟楷今（29）日已出席立法院的記者會。洪申翰今在臉書指出，上周末結束14天集中檢疫，上周六開始7天自主管理，但和他一起到英國參加會議的洪孟楷，卻開始到各委員會質詢、開記者會，最近英國還有新變種病毒Omicron，洪孟楷為何硬要成為防疫破口？

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰說，針對自主健康管理期間能不能到立法院？他相信洪孟楷也有收到衛福部的公文「自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所，禁止與他人從事近距離或群聚型之活動 」。

洪申翰表示，重點就是，由於立法院委員會、院會、記者會、協商會議等公務會議屬人數較多、較難保持社交距離，自主健康管理期間，建議不宜參加前述相關會議。惟倘因故必需出席重要公務會議，則應遵守上開自主健康管理對象應遵守及注意事項，落實全程配戴醫用口罩他人保持社交距離，倘無法全程落實，則建議採視訊方式開會。

洪申翰說，國民黨一直想賴民進黨造成防疫破口，防疫做得不夠好，洪孟楷這不是明知故犯的防疫破口嗎？前幾天洪還自己發文說會嚴格遵守自主健康管理規定，那為何今天還到立法院去，立法院一天有幾千人出入，家中可能還有長輩跟小孩，國民黨委員是不是不把別人的健康當一回事。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
57.45%42.55%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.89%45.11%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.59%59.41%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.88%44.12%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀