義大利首例Omicron落地2週才確診　一家6口都陽性

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在那布勒斯待了一段時間後，男子租車前往米蘭，並於飯店住宿，以便進行先前已預約好的公司健檢，同時接受返回莫三比克所需的另一份PCR核酸篩檢，然而這次，他的報告結果呈現陽性反應，後來進一步證實他感染的是最新的Omicron變異株。
儘管男子在聲明中強調，自己於旅途中，全程都有遵守社交安全距離和防疫規範，得知陽性結果後，也避免再與更多人接觸並展開隔離，不過截至發稿時間為止，男子的其他5名家庭成員，包括妻子、2個孩子、母親和岳母，新冠病毒檢測結果皆為陽性，目前正在確認是否也染上Omicron。
報導指出，這起案例表明Omicron傳播到歐洲或許已有2週的時間，還有旅客登機前篩檢制度的弱點。目前男子和家人的症狀都算輕微，而他也慶幸自己已經接種過疫苗。
義大利衛生部長日前已簽署行政命令，禁止來自南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞和史瓦帝尼的旅客入境，過去14天內去過這些國家的旅客，也一律在被禁止之列。
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