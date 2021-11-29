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義大利首例Omicron落地2週才確診　一家6口都陽性

▲義大利也出現Omicron確診病例。圖為義大利北部城市波扎諾，民眾正排隊接受疫苗接種證明檢查，準備進入耶誕市集。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利也出現Omicron確診病例。圖為義大利北部城市波扎諾，民眾正排隊接受疫苗接種證明檢查，準備進入耶誕市集。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-29 11:25:02

Omicron來勢洶洶，各國嚴陣以待，傳出確診或疑似病例的國家越來越多。有外媒報導稱，義大利首名被檢測出感染Omicron的男子，被發現前已入境歐洲約2週，有多處活動足跡，家人也有好幾位病毒檢測呈現陽性，顯示當局在遏制新變種傳播方面，或將面臨極大挑戰。

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根據《彭博社》報導，該名男子是石油公司「Eni SpA」的員工，於11月12日從非洲莫三比克飛抵義大利羅馬，登機前的核酸檢測結果呈現陰性，他隨後便回到位於那不勒斯北部小鎮的家中。

在那布勒斯待了一段時間後，男子租車前往米蘭，並於飯店住宿，以便進行先前已預約好的公司健檢，同時接受返回莫三比克所需的另一份PCR核酸篩檢，然而這次，他的報告結果呈現陽性反應，後來進一步證實他感染的是最新的Omicron變異株。

儘管男子在聲明中強調，自己於旅途中，全程都有遵守社交安全距離和防疫規範，得知陽性結果後，也避免再與更多人接觸並展開隔離，不過截至發稿時間為止，男子的其他5名家庭成員，包括妻子、2個孩子、母親和岳母，新冠病毒檢測結果皆為陽性，目前正在確認是否也染上Omicron。

報導指出，這起案例表明Omicron傳播到歐洲或許已有2週的時間，還有旅客登機前篩檢制度的弱點。目前男子和家人的症狀都算輕微，而他也慶幸自己已經接種過疫苗。

義大利衛生部長日前已簽署行政命令，禁止來自南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞和史瓦帝尼的旅客入境，過去14天內去過這些國家的旅客，也一律在被禁止之列。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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