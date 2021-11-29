夠了！鄧佳華瘋狂騷擾香草姐姐　作家蔡詩萍狠批「噁心」

轉行改當UberEats外送的網紅鄧佳華，工作沒有毅力，卻對「香草姐姐」李宜軒堅持瘋狂示愛，兩年內頻繁發文300多篇，前天才自拍落淚影片說要放棄、忘記對方，沒隔幾小時又下跪求婚，連作家蔡詩萍都看不下去，狠批夠了，「這不是示愛，這叫騷擾」！





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▲鄧佳華突然下跪向香草姐姐求婚，讓網友看傻眼。（圖／翻攝鄧佳華FB）

鄧佳華長期不斷述說對宜軒的苦戀，拍攝自呼巴掌的落淚影片，還放話要到momo親子台當面堵她，造成當事人困擾，逼得李宜軒將粉絲頁改名為「米卡米mikami」，也封鎖了鄧佳華。他依舊堅持每日發文消費李宜軒，讓網友都很氣憤，擔心女方的安危。





蔡詩萍質疑，網紅就有騷擾他人的護身符嗎？他分析，網紅為了點閱率、好玩，對一位無辜者進行公開示愛，當對方不願意不答應時，就該停止下來，不懂停止，就是無知，更是一種霸凌、騷擾！還把肉麻當有趣，「這種網紅文化，一點也不好笑，大家應該正視這種『公開霸凌傾慕對象』的劣質文化！」





蔡詩萍也提醒鄧佳華，「你可以繼續當你的網紅，但請不要再對任何一位你喜歡的女性，做這種『長期的』、『單向的』、『不管對方想法的』示愛了，這一點都不浪漫，對對方而言，除了噁心，還是噁心！」





前老闆連千毅則爆料，當初和鄧佳華簽約時，鄧的媽媽還託付他好好照顧，因為鄧還有一個妹妹，未來若出嫁以後沒人能照顧他，未料鄧佳華不願接受安排，決定撕破臉解約，「他媽媽是一個善良的人，不是我不幫他媽媽，是我今天已經無能為力」、「他就是想紅，大家罵他也沒有用」。



