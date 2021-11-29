基隆在無礙環境上有加強空間 謝國樑推「天使券」補強
「一個最有愛的城市，必須是一個最無礙的環境！」基隆市長參選人謝國樑今（29）日表示，未來入主基隆市政府後，將規劃開辦類似消費券、振興券概念的「天使券」，盼與商家共同打造友善環境，鼓勵基隆2萬多名身心障礙朋友勇敢踏出家門，也能與高齡化社會接軌。
記者陳志仁／基隆報導
2021-11-29 11:34:14
基隆市有2萬1386名身心障礙者，佔總人口的5.84%，比例是全台灣第9名，根據媒體調查，基隆市政府提供的社會福利與相關照護是居於後段班；謝國樑認為，基隆市在打造一個有愛無礙的環境上，還有很大的加強空間，「我們常看到寵物友善餐廳，但卻很少看到身心障礙友善餐廳」，未來若入主基隆市政府會積極推動開辦天使券，透過與商家的合作，打造適合身心障礙者的友善環境。
謝國樑強調，「天使券」是發給身心障礙朋友使用，而這絕對不是單純撒幣發錢；他接觸很多身心障礙者的家長，理解讓身心障礙孩子走出家門，是家人一輩子的牽掛與最簡單的期盼；因此打造全面的身心障礙友善的環境，是他殷切期盼要做的事，除生活上的支援外，也能讓身心障礙朋友自由地在友善環境中消費，而商家們也能賺到更多的錢。
謝國樑指出，只要到經政府認證的友善店家，就能使用天使券，主要是提供身心障礙朋友在生活中的協助，讓身心障礙朋友能踏出家門、步入社會；盼在天使券的帶動下，未來在基隆，不管是計程車、餐廳、商店，都會有一批身心障礙友善的店家，提供最有愛的服務給有需要的朋友使用，共同使基隆市成為一座愛與幸福的城市，並逐步朝亞洲最有愛的城市之路邁進。