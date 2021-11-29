陳其邁每天盯防疫旅館！請高雄市民回台可以放心

新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，高市長陳其邁今(28)日表示，在調控整體防疫旅館數目是一大重點，不管是檢疫從14變成「7+7」或是不同時間等，防疫旅館數量顯得更重要，他也請高市民回台可以放心，他「每天都在盯房間」，市府防疫旅館一切以「高市優先」，防疫旅館總體數量也從4600提高到5200間，僅次於台北市，市府也陸續在做媒合。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-29 19:00:00
根據觀光局的統計，高市目前防疫旅館有5千2百間、接近台北，第三名只有兩千多，且高雄市因應春節返鄉市民、以及遠洋漁船返航，將持續調控防疫旅館數目，所以高市防疫旅館數量是充足。且防疫旅館管制強度容易管理，比較可以落實措施，而高市也對防疫旅館人員每個月補助三千元，防疫旅館每個人也有補助。
陳其邁表示，台灣社區是「乾淨沒有本土個案」。但防疫工作上還是要鎖定在邊境管制，特別是防疫旅館的數量，他指出，高雄市從10月份開始增加防疫旅館同時，也同時限定高雄市籍優先，房間數從4千6百多提高到5千2百多，數量上快接近台北，第三名也僅2千多間，所以高市防疫旅館數量是充足。他也說，不只觀光局每天都在要房間，協助要返鄉的市民朋友持續媒合，他自己也是每天都在盯房間。
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