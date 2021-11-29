防範Omicron入侵！政院：6國列高風險國家 加強檢疫隔離
行政院長蘇貞昌今（29）日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情概況與疫苗施打情形、歲末／跨年大型活動防疫規定，以及春節專案因應新型變種病毒相關整備等議題進行討論。因應新型Omicron變種病毒，我國已將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，加強入境檢疫隔離措施。
記者丁上程／台北報導
2021-11-29 12:11:49｜2021-11-29 12:15:12
蘇貞昌在會中表示，我國已連續24日維持本土零確診，這樣的成果有賴於國人與中央、地方政府的相互配合及合作，得來不易，而歲末將至，地方政府所舉辦的大型歲末/跨年活動也將在本週末陸續開始舉辦，為即早防範新型變異株病毒，除請指揮中心儘速公告相關防疫指引規範，使民眾及主辦單位得以提早因應外，針對指揮中心專家會議建議有關學生施打第二劑疫苗以及完整接種兩劑疫苗6個月後民眾得依序施打第三劑之規劃，亦請指揮中心於適當時機對外公布。
指揮中心在會中指出，目前全球疫情影響持續升溫，而入冬低溫環境恐增加病毒傳播機率，預測國際疫情仍會上升，另非洲、歐亞、亞洲等國出現Omicron變異株傳播疫情，預期仍會持續擴散；相對於此，國內本土疫情目前尚在穩定控制中，已連續24日沒有本土病例，而境外移入病例檢出變異株仍以Delta為主，但因國際出現新型變異病毒Omicron，我國境外移入病例風險將增加，除應持續嚴守邊境外，應加速提升疫苗涵蓋率與因應新型變種病毒及秋冬防疫整備。
指揮中心表示，有關春節返鄉專案部分，指揮中心除將持續擴增防疫旅宿量能及釋出集中檢疫所房數外，為因應新型Omicron變種病毒，我國已將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，加強入境檢疫隔離措施，指揮中心也將視國內外疫情發展趨勢，即時評估是否有新增名單之必要，並滾動調整春節專案居家檢疫措施。