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指揮中心：青少年續打第2劑BNT　成人間隔6個月打第3劑

▲指揮中心今天說，專家會議考量春節疫情風險及因應變異株威脅，建議12到17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，並建議已完成2劑基礎劑者，在第2劑疫苗接種的6個月後接種追加的第3劑。（圖／資料照片，記者李春台攝）
▲指揮中心今天說，專家會議考量春節疫情風險及因應變異株威脅，建議12到17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，並建議已完成2劑基礎劑者，在第2劑疫苗接種的6個月後接種追加的第3劑。（圖／資料照片，記者李春台攝）

中央社

2021-11-29 12:20:26｜2021-11-29 12:23:39

（中央社記者陳俊華台北29日電）指揮中心今天說，專家會議考量春節疫情風險及因應變異株威脅，建議12到17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，並建議已完成2劑基礎劑者，在第2劑疫苗接種的6個月後接種追加的第3劑。

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行政院發言人羅秉成透過新聞稿表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情概況與疫苗施打情形、歲末、跨年大型活動防疫規定，以及春節專案因應新型變種病毒相關整備等議題進行討論。

指揮中心指出，目前全球疫情影響持續升溫，入冬低溫環境恐增加病毒傳播機率，預測國際疫情仍會上升，另非洲、歐亞、亞洲等國出現Omicron變異株傳播疫情，預期仍會持續擴散。

指揮中心說，國內本土疫情目前穩定控制中，已連續24日沒有本土病例，而境外移入病例檢出變異株仍以Delta為主，但因國際出現新型變異病毒Omicron，境外移入病例風險將增加，除應持續嚴守邊境外，應加速提升疫苗涵蓋率，因應新型變種病毒及秋冬防疫整備。

指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為77.68%、第2劑為54.24%，劑次人口比為131.93（劑/每百人），目前共已施打約3088.9萬人次，預估接種涵蓋率在12月中第1劑可接近8成、第2劑可超過6成。

指揮中心指出，專家會議為考量後續春節疫情風險並為因應變異株威脅、降低境外移入個案造成國內疫情風險，應即早準備以提升群體免疫力，因此建議12到17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，並建議已完成2劑基礎劑者，在完成第2劑疫苗接種的6個月後，依序接種追加的第3劑。

指揮中心表示，各地方政府將舉辦歲末、跨年大型活動，為因應新變異株Omicron，主辦單位除應遵守地方政府大型活動相關防疫規定外，也應遵守指揮中心所公告的相關指引規範。

指揮中心說，春節返鄉專案部分，除將持續擴增防疫旅宿量能及釋出集中檢疫所房數外，為因應Omicron變種病毒，已將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，加強入境檢疫隔離措施，指揮中心將視國內外疫情發展趨勢，即時評估是否有新增名單的必要，並滾動調整春節專案居家檢疫措施。

蘇貞昌表示，國內已連續24日維持本土零確診，這樣的成果有賴於國人與中央、地方政府的相互配合及合作，得來不易，而歲末將至，地方政府舉辦大型歲末、跨年活動，週末起將陸續開始，為即早防範新型變異株病毒，請指揮中心儘速公告相關防疫指引規範，使民眾及主辦單位得以提早因應。

蘇貞昌說，針對指揮中心專家會議建議，有關學生施打第2劑疫苗，以及完整接種2劑疫苗6個月後民眾得依序施打第3劑的規劃，請指揮中心在適當時機對外公布。（編輯：蘇龍麒）1101129

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