《全明星2》總冠軍出爐！江宏傑殺氣十足：不會手下留情
節目《全明星運動會》於今年強奪2項金鐘大獎，第二季原本要在5月舉辦《全明星運動會巨蛋旗艦演唱會高雄場》，礙於疫情只好延期，終於在27日高雄巨蛋登場，其中藍隊「棒球領隊」郭泓志（小小郭）帶領大家拿下第二屆賽季「第二屆賽季」中，從未得到的「樂樂棒球勝利」，而在最後一場激烈的廝殺後，由紅隊拿下表演賽冠軍，第二季總冠軍則是藍隊，全場觀眾尖叫聲不斷。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-29 13:30:00
江宏傑賽前透露：「我們勢必要拿下勝利，我們為了團戰做了很多準備，其實每一個選手們在確定巨蛋要比賽時，就做了很多準備，想對郭領隊和錢姐說我們絕對不會手下留情，我很期待今天和藍隊的切磋。」態度明顯比第一季多了許多殺氣。而身為藍隊代理領隊的郭泓志表示：「反正不管怎麼樣，錢姐會扛，但是壓力會在紅隊身上，因為他們面對的是一個冠軍隊，基本上我們就是放輕鬆，發揮實力就是輕輕鬆鬆3比0。」可見對藍隊的實力相當有信心。
另外，在「五人制樂樂棒球」賽事中，藍隊在第二季未拿下過勝利，但就在高雄巨蛋最後一戰，在場邊觀眾的加油聲中和郭泓志的帶領下，藍隊展現團隊合作，潘君侖爆發守備美技，藍隊漂亮的拿下「第二季五人制棒球」首勝；場邊應援的觀眾瞬間尖叫不斷，相當熱血。而最後一場比賽正是考驗毅力和體力的「拔河」，就在賽事第一局的藍隊瞬間被紅隊秒殺，第二局的也隨之展開，紅隊一樣秒殺藍隊，拿下拔河賽事的勝利。
其中身為表演嘉賓的ØZI，演唱歌曲為選手們放鬆心情，他也不忘走下台和前排的選手們互動，一度讓全場氣氛嗨到最高點，不僅如此，他也被選手們拱「參加第4季《全明星運動會》」，只見他激動回應「不要激我」，小小的留下一個伏筆。《全明星運動會2》旗艦演唱會的MVP一共有3位選手入圍，分別是曹佑寧，廖允杰及潘君侖，最後由潘君侖拿下。《全明星運動會》第三季也將於12月5日在台視首播。