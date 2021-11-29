林靜儀當選生育率會提高？陳學聖回：顏家才是生育好榜樣
總統蔡英文27日出席台中公投說明會，同時也為台中第二選區立委補選候選人、婦產科醫師林靜儀拉票，並開玩笑稱，「林靜儀如果當選立委，我相信中二選區的生育率一定會大大提高」。對此，前國民黨立委陳學聖表示，蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣。
新頭殼newtalk
2021-11-29 17:00:30
陳學聖透過臉書表示，林靜儀是婦產科醫師，但如果沒有人生，婦產科醫師再能幹，也無從接生，所以重點在於要有人生。偏偏這回中二選區補選，林靜儀的對手顏寬恆一家，如果不是選舉砲火傷的太凶，蔡英文要想讓中二選區生育率提升，顏家才是最好的榜樣，因為他們真的做到了。
陳學聖指出，現年61歲的顏清標17歲時結婚，大兒子顏寬恒17歲時、小兒子顏嘉儀16歲時，也不遑多讓，都因女友懷孕而結婚，顏清標在18歲結婚當上父親，顏寬恒也在18歲結婚生子，顏嘉儀更是在17歲就結婚生子，2014年當時19歲的顏寬恒長女顏鈺蓁也傳承家族「優良傳統」。顏寬恒和顏清標則都在36歲當上阿公，顏清標也在54歲升格成為阿祖。
陳學聖認為，所以蔡英文說的時候，本來想當笑話，沒想到若以她的標準來論評候選人，林靜儀可能只是用說說的，顏家可真是已腳踏實地生出來了。
不過，陳學聖臉書貼文下方留言紛紛吐槽，「鼓勵未成年性行為和生育嗎？你家都沒有女生嗎？」、「所以您覺得內Ｘ16歲小女生是可以的」、「你在鼓勵小孩子就學的時候就趕快結婚生子嗎？」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼