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要求警政署修改績效制度　魯明哲：別再逼基層吃案改資料

▲國民黨立委魯明哲今日於內政委員會批評警界長期以績效為執法目標，要求檢討制度。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.29）
▲國民黨立委魯明哲今日於內政委員會批評警界長期以績效為執法目標，要求檢討制度。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.29）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-29 13:38:39

針對近來接連發生超商攻擊案、街頭暴力、新店槍手槍殺咖啡商案件，國民黨立委魯明哲今（29）日在立院內政委員要求內政部長徐國勇、警政署長陳家欽要求檢討「績效至上」的制度，要求基層大事化小、小事化無，讓轄區的治安在數字上看似一片祥和便好，如此循環往復才造成如今局面。

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針對治安破網，徐國勇陸續提出超商店員自備辣椒水防身、請員警多去便利商店吃便當提高見警率，與針對暴力前科人士註記攜帶球棒等措施，魯明哲批評，這些作法反而成為社會的笑柄、治標不治本的作法，問題核心還是在於長年來警方礙於績效壓力。

魯明哲批評，徐國勇應少一點政治口水，多用一點心在治安工作，警政署也應深切檢討績效制度，別只是以績效不好為由，要基層開會檢討，甚至威脅利誘基層無中生有製造案件、竄改資料，早日讓基層員警回歸應盡本分，別讓治安流於數字遊戲。

魯明哲說，這幾年警方連續執行多波的安居專案，警政統計的各項數據，成績雖一年比一年漂亮，但人民卻是一年比一年恐慌，造成數據與現實落差的鴻溝，正是因為警界長期以來「績效至上」、「破案率數字至上」的政策所導致。

魯明哲指出，2109年總統車隊南下，一男子合理表達訴求，卻遭員警利用強制力驅離，法院後來判決屏東縣警局國賠，先前中壢員警未依規定非法盤查，後來員警獲不起訴處分，但認定違法盤查，再到近日員警縱放超跑惡少，因未依規定緊急拘捕，讓犯罪嫌疑人有時間行滅證串供外，竟還對受害家屬說：「只能告動手的一人。」甚至原打算以告訴乃論的傷害罪處理，類似狀況一再傳出，不禁令人懷疑，連年下降的犯罪率是否也是警方長期「大事化小、小事化無」的吃案方式所達成。

魯明哲表示，警界長年來績效至上的沉痾，唯有漂亮的績效才是長官平步青雲的康莊大道，以致上有所好，下必甚焉，更遑論長官天天以明示暗示的方式催逼績效，基層員警擔心治安帳面績效不佳，引來總統不開心、部長不高興、長官施壓，只好想盡辦法追求速食績效，反而排擠處理真正要務的人力、時間與精力，盲目追求數字，扭曲的績效意義力。這或許也是為什麼內政部、警政署的治安報告成績亮眼如昔，但民眾卻愈來愈無感的原因。

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