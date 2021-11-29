要求警政署修改績效制度　魯明哲：別再逼基層吃案改資料

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魯明哲批評，徐國勇應少一點政治口水，多用一點心在治安工作，警政署也應深切檢討績效制度，別只是以績效不好為由，要基層開會檢討，甚至威脅利誘基層無中生有製造案件、竄改資料，早日讓基層員警回歸應盡本分，別讓治安流於數字遊戲。
魯明哲說，這幾年警方連續執行多波的安居專案，警政統計的各項數據，成績雖一年比一年漂亮，但人民卻是一年比一年恐慌，造成數據與現實落差的鴻溝，正是因為警界長期以來「績效至上」、「破案率數字至上」的政策所導致。
魯明哲指出，2109年總統車隊南下，一男子合理表達訴求，卻遭員警利用強制力驅離，法院後來判決屏東縣警局國賠，先前中壢員警未依規定非法盤查，後來員警獲不起訴處分，但認定違法盤查，再到近日員警縱放超跑惡少，因未依規定緊急拘捕，讓犯罪嫌疑人有時間行滅證串供外，竟還對受害家屬說：「只能告動手的一人。」甚至原打算以告訴乃論的傷害罪處理，類似狀況一再傳出，不禁令人懷疑，連年下降的犯罪率是否也是警方長期「大事化小、小事化無」的吃案方式所達成。
魯明哲表示，警界長年來績效至上的沉痾，唯有漂亮的績效才是長官平步青雲的康莊大道，以致上有所好，下必甚焉，更遑論長官天天以明示暗示的方式催逼績效，基層員警擔心治安帳面績效不佳，引來總統不開心、部長不高興、長官施壓，只好想盡辦法追求速食績效，反而排擠處理真正要務的人力、時間與精力，盲目追求數字，扭曲的績效意義力。這或許也是為什麼內政部、警政署的治安報告成績亮眼如昔，但民眾卻愈來愈無感的原因。