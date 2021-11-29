Omicron來勢兇猛 陳其邁：口罩還是要戴著、疫苗繼續打
新冠肺炎最新變種病毒Omicron來勢洶洶，已經有多國出現感染者蹤跡，高雄市長陳其邁今（29）天指出，防疫要把所有的準備工作都要到位，因為Omicron在S蛋白的32個變異，主要的抗原抗體銜接的位置，表現跟過去有比較大的不同，這也是比較擔心的部分，但不管怎麼突變，既然是呼吸道的疾病、飛沫傳染，口罩戴著還是最重要，而疫苗還是要繼續打。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-29 12:55:39
陳其邁說，比較不用擔心的部分是，現在在台灣的社區是乾淨的，沒有任何本土個案，所以在防疫工作就落在邊境管制，當然也包括在防疫旅館，高雄市防疫旅館的數量是5,200間，是已經快接近台北，所以高雄防疫旅館的數量目前是充足，但是因應春節回來的人會很多，像是遠洋漁船像秋刀魚等等陸陸續續都在回來，所以仍在調控整體防疫旅館的數目。
至於要如何因應Omicron，陳其邁表示，因為剛開始，現在台灣也沒有，所以邊境的管制部分，假如延長天數、防疫旅館數量增加，這個是最好；第二個，7+7其實還是會有一些漏洞，假如是Omicron，因為大家知道我們現在快篩假如是同住家人7+7到第14天的時候是用快篩，因為抗原的表現Omicron現在還不是很清楚，快篩試劑的敏感性與特異性對抗其他Delta或者是其他新冠病毒的表現有所不同，這個我們不清楚，所以還是要很嚴肅地看待，包括篩檢方式、檢疫天數與防疫旅館數量都要到位。
陳其邁強調，不管怎麼突變，只要是呼吸道的疾病、飛沫傳染，口罩戴著還是最重要，而打疫苗也應該要繼續打，高雄現在疫苗覆蓋現在大概是77%左右，至於第二劑覆蓋率大概是53%左右，還在持續增加，而且Omicron現在還是處於剛開始在其他國家的個案的報告，看起來在南非的資料，因為他還是在一些沒打疫苗地區的流行，所以打疫苗應該是有效，但效果多少還要評估。