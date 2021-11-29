國民黨拒審明年總預算　民眾黨團：遺憾、盼理性協商

國民黨團總召費鴻泰今（ 29）日表示，行政院為公投行政不中立，拒審明年度總預算案直到行政院長蘇貞昌道歉。立法院民眾黨團總召邱臣遠對此表示遺憾，但是行政院也應該維持行政中立，並希望立法院長游錫堃儘快朝野協商，讓國會能正常運作，預算審查如期完成。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-29 13:52:12｜2021-11-29 14:07:46
邱臣遠指出，國會要在堅持財政紀律的原則下正常運作，目前許多公務相關預算審查進度都已經嚴重落後，本會期只剩下1個月，就算要加開臨時會可能都審不完。
邱臣遠呼籲，藍綠兩黨放下公投的意識型態對決，儘快讓國會正常運作，讓預算審查可以加速進行。邱臣遠也籲請民進黨要正視問題，在12月18日前，相關行政單位因為宣傳公投造成行政不中立狀況日益趨增，包括國營事業張貼相關海報，請不要讓基層的公務人員為難。
邱臣遠表示，民眾黨要求行政院儘快提出正式公文，要求所有轄下的行政單位在1218前保持公投的行政中立，不要捲入政黨之間的鬥爭。他呼籲，藍綠兩黨不要把公投用意識型態綁架，用政治凌駕專業，公投是要討論過程國家發展的未來，希望執政黨恪守行政中立，不要讓公務人員難做，相關權力上自制﹔希望國民黨理性跟各黨溝通，並希望游錫堃儘快召開朝野協商，讓國會能正常運作，預算審查能如期完成。