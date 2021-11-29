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Omicron來襲！日本再「鎖國」　30日起禁外國人士入境

▲日本8日起放寬邊境管制，允許外國短期商務旅客、留學生與技能實習生入境。如今因Omicron變種病毒，再度全面喊卡。（圖／翻攝自共同社）
▲日本8日起放寬邊境管制，允許外國短期商務旅客、留學生與技能實習生入境。如今因Omicron變種病毒，再度全面喊卡。（圖／翻攝自共同社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-29 13:00:23

在非洲首度發現的新冠變種病毒Omicron，讓全球聞之色變，隨著病毒株向國外擴散，不少國家紛紛祭出了邊境管制，防堵變種病毒入侵。不過在以色列打響「鎖國」第一槍之後，日本也預計將從11月30日起，將全面暫停外國人士入境。

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綜合日媒報導，有鑒於在南非首度發現的新變種病毒Omicron在各國擴散，確診病例不斷增加的情況之下，日本首相岸田文雄29日表示，「為了避免演變成最糟糕的狀態，做為緊急預防措施，決定將從30日凌晨0時開始，將暫停世界各國人士入境。」

事實上，有鑒於國內疫情放緩，日本才於本月8日開放海外商務客、留學生以及技能實習生入境。但隨著Omicron病毒在國際間擴散，目前已有14個國家確認Omicron病毒的蹤跡，日本政府為了強化邊境管制措施，將全面停止開放外國人入境，包括商務客、留學生以及技能實習生。

另外，日本政府也於27日針對來自非洲南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托王國及史瓦帝尼王國等非洲南部6國強化入境管制措施，並在28日新增莫三比克、馬拉威及尚比亞3國，要求從這些國家返日人士，必須先在政府指定場所進行隔離。

岸田文雄在29日的記者會上透露，有一名自納米比亞入境的人士疑似確診，但目前尚不確定是否感染Omicron病毒。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄透露，一名自納米比亞入境的人士疑似確診。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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