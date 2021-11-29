國民黨停審預算　行政院：影響軍公教調薪等政策

國民黨立院黨團今（29）日抗議行政院違反行政中立、動用公帑買廣告，宣布即刻起，全面停審111年度中央政府總預算。行政院發言人羅秉成指出，國民黨團胡指行政院違反行政中立法，藉此停審111年中央政府總預算，已影響明年政府整體運作，對此曲解法令、罔顧事實的政治操作，政院深表遺憾。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-29 13:33:57
國民黨團上午舉行「行政院行政不中立，全面停審111年度中央政府總預算」記者會，針對行政院、國營事業動要國家預算宣傳年底公投，試圖影響公投結果，宣布從此刻開始停審查央政府明年度總預算，直到行政院長蘇貞昌向國人道歉。
羅秉成說，行政院依法是公投案的反方當事人，有責任向人民報告政府不同意四個公投案的立場與政策。考試院銓敘部已在5月說明，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場，是基於法規要求履行其職務，並無違法之處。
羅秉成指出，國民黨團仍一意孤行丶任作解釋，已嚴重影響國家發展，恐將延宕明年度的軍公教人員調薪權益外，包括政府各項福利措施，例如育兒津貼、不孕症補助、長照補助、以及明年3月即將上路的「班班有冷氣」等政策，立委應妥為行使憲法賦予的預算審查權責。
羅秉成還說，國民黨主張要遷移或重啟台電和中油的相關重要設施，不僅影響能源轉型及供電的穩定，甚至攸關民眾的生命安全，政府機關和台電中油等國營事業本於職責，當然有必要加強政策說明與辯護。