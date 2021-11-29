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宏都拉斯總統選舉　親中反對派大幅領先：將籌組政府

▲友邦宏都拉斯總統大選投票結束，初步開票結果顯示，左派候選人秀瑪菈．卡斯楚得票率明顯領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲友邦宏都拉斯總統大選投票結束，初步開票結果顯示，左派候選人秀瑪菈．卡斯楚得票率明顯領先。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 14:31:21

（中央社宏都拉斯首都德古西加巴28日綜合外電報導）宏都拉斯總統大選初步開票結果顯示左派候選人秀瑪菈．卡斯楚得票率大幅領先、極有可能勝選後，她今天表示將籌組下一屆政府。

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路透社報導，全國選舉委員會（National Electoral Council）表示，目前開票率超過27%，宏都拉斯前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）得票率為53.7%；右派執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票率則為33.8%。

自由重建黨（Libre）候選人秀瑪菈．卡斯楚一旦確定當選，將為12年的保守派統治劃上句點。這位左派候選人也將打破數十年來「國家黨」和「自由黨」（Liberal Party）交替掌權的局面。

秀瑪菈．卡斯楚在13名總統候選人中主要對手為阿斯夫拉，他是一名富裕商人，也是首都德古西加巴（Tegucigalpa）兩任市長。他一直試圖與現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）保持距離。

阿斯夫拉投下選票後，慎重表示會尊重選民的決定。

他說：「不論宏都拉斯人民最後想要何種結果，我都予以尊重。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1101129

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