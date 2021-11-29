防春節返鄉潮出現非洲豬瘟！移民署展開新一波查緝

《四方報》報導，距離春節雖然還有一陣子，但春節返鄉潮將屆，因配合入境隔離檢疫政策，移民署預期至少有3萬新住民朋友將提早返鄉探親。為防堵非洲豬瘟疫情可能乘勢入侵，移民署將展開新一波豬瘟肉品查緝，也提醒新住民朋友，在春節返鄉探親後，勿攜帶疫區豬肉、肉製品入境，最高可罰100萬元。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-29 13:58:56
移民署表示，包括越南、大陸，都有不少新住民在農曆期間返鄉探親，若加上兩地各14天的隔離管制，最近已不少人準備返家事宜，免不了也會攜帶各種本地禮品。但國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，除亞洲及歐洲各國持續查獲外，近來美洲各國也紛紛淪陷，為守護我國國產豬肉，移民署持續透過多元多語方式，向新住民朋友宣導提醒，不要從越南、大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓等已公告為非洲豬瘟疫區的地區、國家，攜帶、郵寄應景肉品或含肉類加工食品來台。
移民署近日也將展開新一波的查緝專案，除針對外國商店、小吃店及倉庫外，另也會就外籍朋友較常使用的直播平台，進行相關的檢查，呼籲在買賣時，最好可提供本土肉品來源的相關證明，不要貪一時之便隨意購買。受新冠肺炎影響，台灣國際航班減少，入出國旅客人數已大幅降低，但近期發生1起外籍生來台讀書，入境時因媽媽委託，順手帶了1個火腿罐頭，準備給在台親友，結果入境時遭移民署查獲，最後因無力繳交20萬元罰款被拒絕入境，求學夢碎。
移民署強調，春節將近，新住民朋友切勿自行或請託親友，攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品運送來台，違者最高罰款100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品更嚴重，將處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，請民眾注意不要誤觸法網，才能安心過好年。