Omicron變異未必不是好事！是否停辦跨年　專家給答案

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李明政解釋，病毒輕症化，感染後較容易緩解，不至於造成重症或是生命危險，且有助於一般抗體產生，人類對於Omicron或是其他新冠肺炎病毒可較有抗體，之後就比較不會感染新冠肺炎，但這僅是目前初期觀察，還要持續追蹤。
現行台灣已經開放疫苗混打，是否需要加打第三劑提升保護力，李明政認為，混打疫苗在保護效果以及防止突破性感染效果較佳，且不論是混打BNT或是莫德納都是屬於第一劑mRNA疫苗，副作用也會較低。而開打第三劑前，李明政提醒，應先考慮變異株造成重症與死亡率有多高，如果都是輕症不一定需要打第三劑。另李明政也建議，若第三劑施打時，可選擇有別於現在使用原始株的次世代疫苗，防止突破性感染、重症與死亡。
至於面對變異株Omicron來勢洶洶，李明政則認為目前台灣社區內尚無變種病毒入侵，在跨年、聖誕等時期台灣都是安全的，防疫措施仍可維持現狀，但邊境管制則要嚴格執行，並提高第二劑疫苗涵蓋率至七成。
台大公衛教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，Omicron傳播力強、隱性感染多，與過去造成雙北大流行的alpha變異株相似，雖逃脫疫苗免疫特性是否與delta變異株相同還有待觀察，但只要能早日找出隱性感染個案，「其實可能也沒想像中困難跟危險」。
「擋住了境外，就擋住了病毒進入社區」，陳秀熙強調，我國一直採取高規格邊境檢疫，若能在入境與集中檢疫時快速篩出確診病例，做出基因序列定位，對抗傳播力快速的Omicron，並施予高規格防疫措施，就能防止病毒進入社區。
針對部分國家實施鎖國，陳秀熙表示，鎖國不見得對，目前Omicron現蹤六大洲，沒有鎖國的國家不代表就無變種病毒。但他也提及，台灣現都能在境外移入時擋入病毒，對社區沒有造成影響，只要持續提升疫苗覆蓋率，並遵循防疫措施，跨年等相關活動無需過多擔心，仍可正常舉行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。