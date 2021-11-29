共機頻擾試圖擦槍走火？德媒指中國挑釁「獨立島國」台灣
在波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞的國會議員組團訪台之際，中國解放軍再度派出27架軍機擾台，其中還看見「運油20」首次現蹤我西南空域，再度成為國際關注焦點。對此，德國最大報《畫報》（Bild）不僅以「中國又在挑釁民主島國台灣」為題進行相關報導，文中還指出，「台灣早已是獨立國家，只是尚未宣布獨立。」
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-29 14:08:32
中國解放軍28日多次派軍機侵擾我西南防空識別區，根據國防部公佈資訊，總共有27架軍機擾台，其中包括18架次的「殲」系列戰機，還有才剛服役不到2個月的「運油-20加油機」，這同時也是「運-20」，首度被證實出現在我國空域。
德國媒體《畫報》以「中國又在挑釁民主島國台灣」為題報導，指出28日共機擾台是自10月以來最大的挑釁，顯示出中國想傳達的訊息相當明確：「只要中國願意，隨時都能進軍台灣。」報導指出，由於台海局勢持續緊張，台灣總統蔡英文也於上週向美國訂購了新一代F-16戰機，美國也是台灣在國防領域上最重要的盟友。
報導針對中國瞄準台灣的理由進行分析，指出中國共產黨將「這個島國」視為一個分離的省份，台灣實際上是一個「獨立國家」，但從未宣布獨立，只得到少數國家承認。
《畫報》訪問台灣駐德代表謝志偉，並引用他的說法報導，「在美國總統拜登越來越支持台灣的情況下，中國可能會很生氣。台灣被邀請參加民主峰會，中國沒有。」中國在國際孤立台灣的動作越來越明顯，並且頻頻派出軍機擾台，很有可能是希望製造擦槍走火的機會，企圖併吞台灣。
報導指出，雖然中國孤立台灣，但近來越來越多西方國家為了這個「民主島國」出面力挺，連德國新的聯合政府都警告中國，不要任意改變台海現況，企圖吞併台灣。