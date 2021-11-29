大車隊、中租、momo小心了！和泰變身來勢洶洶的跨域殺手

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和泰汽車Maas先進事業本部長、和泰聯網總經理吳品璁說明下一步計畫，「這兩年來一直在擴大規模，但明年三月電商就要上線，還需要更多好手加入。」他接著指出，「我們會把所有集團企業的服務和商品上架，預計要開發上千種品項。未來確實也考慮限量車直接在網路上讓大家搶購，這樣就不影響經銷商。」和泰集團正不斷跨域擴張新事業形態，不僅震撼汽車市場，也開始對過去沒有交集的異業形成威脅。
根據《財訊》指出，由黃烈火於1947年創立的和泰商行起家，將近75年來，和泰車一直都以日本豐田汽車在台總代理為定位，把「賣車」這件事做到極致，新車銷售市占率多年來站穩三成以上，等於街上每三輛車中就有一輛是和泰汽車所賣出。
不過，蘇純興表示，「和泰已經重新定位，要把焦點從『車』轉到『人』的身上，為未來延伸無限可能。」當科技驅動洪流襲來，汽車這個百年產業中的各大廠商都面臨重大變革。2019年，和泰便成立「MaaS推進室」，一連串跨界競爭的情節便由此而生。
最具代表性的案例之一，就是2020年11月和泰的yoxi計程車隊上路，一年後yoxi的搭乘會員人數已經達到30萬人。從一開始，yoxi對司機、對乘客大手筆在派遣保證、乘車金、刷卡回饋方方面面的補貼，就已經讓計程車派遣第一大業者台灣大車隊備感壓力。 此外，從汽車分期付款服務起家、和泰集團的第二家股票上市公司和潤企業，這幾年也積極擴大企業金融業務，甚至已經是國內醫療設備租賃市占第一。接下來的目標是搶攻製造和營建設備租賃市場業務，今年甚至為此大舉募資，等於直接向以設備租賃為基本盤的市場龍頭中租集團叫陣。
即使受到全球疫情影響，今年和泰車很有可能創下年賺三個股本的新高紀錄；自蘇純興2010年接任總經理後，和泰車股價更在十年內從突破100元到站穩600元，登上台灣汽車類股王座。再加上正加速建置的電商平台，一家七十多年歷史的日式老企業，已變身為來勢洶洶的跨域殺手。