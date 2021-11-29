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「搞得好像在圖書館喝咖啡」　網友炸裂！路易莎回應了

▲網友發文抱怨路易莎佔位問題嚴重，還有人反應喝咖啡聊天反被讀書的客人狠瞪。（圖／翻攝自路易莎咖啡 Louisa Coffee 臉書）
▲網友發文抱怨路易莎佔位問題嚴重，還有人反應喝咖啡聊天反被讀書的客人狠瞪。（圖／翻攝自路易莎咖啡 Louisa Coffee 臉書）

記者黃韻文/綜合報導

2021-11-29 14:51:00｜2021-11-29 14:56:29

連鎖咖啡廳路易莎因為餐飲價格平實，深受台灣民眾喜愛，吸引大批學生客、小資族，但也因為路易莎用餐環境太過親民，有些人是1杯飲料從開店坐到打烊，或是「只見其包不見其人」，就有網友在Dcard發文抱怨，「長坐？我忍了，離店還卡位？不能忍啊！」發文奉勸路易莎硬起來。對此業者回應，路易莎咖啡是「全方位生活」門市，咖啡館的文化氛圍除了良好的場域，也需要靠消費者多方共識去形塑，靠近學區、住宅區、商辦的門市消費族群都不同，各門市會依現場情形彈性管理，並以柔性勸導為主。

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原Po發文表示，「明明還有那麼多佔位的包包跟書，我到底可不可以把他們堆去一邊自己用一個桌子呢？」並喊話希望路易莎管一下客人，「既不會再買一杯，還降低翻桌率，更甚者還降低你們的觀感。」

▲路易莎咖啡因店內餐飲平價，很受小資族、學生客喜愛。（圖／翻攝自路易莎咖啡臉書）
▲路易莎咖啡因店內餐飲平價，很受小資族、學生客喜愛。（圖／翻攝自路易莎咖啡臉書）

該則貼文引起熱議，不少有共鳴的網友紛紛贊聲，認為在咖啡廳佔位子的人很多，「明明有附置物籃，但都要用書包佔一個位置」，也有人提到超過一半客人起碼坐至少半天，每到中午用餐時刻一票人都「外出用餐」跑不見。還有人分享曾目睹高中生幫同學佔位，直接從書包拿出罐裝飲料喝，連餐都不點了，直接不演。

除了佔位問題，能不能大聲聊天也引發不同看法，有網友抱怨「在路易莎喝飲料聊天都要小心翼翼，不然那些讀書的人就會抬頭看，搞得好像我在圖書館喝咖啡。」更有人說和朋友在店內聊天，竟被內用讀書的客人狠瞪，還要求店員叫他們閉嘴，認為根本是本末倒置。

該則討論文也釣出路易莎前員工，提到很多學生客會偷渡外食，通常會在點餐台善意提醒，但臉皮厚的會當作耳邊風，或者一大群人只點1杯紅茶。有顧客說曾向店員反應，但工作人員表示無法出手介入，也曾上官網客訴，結果同樣不了了之。

《NOWnews》記者向路易莎咖啡詢問門市是否有相關規定，業者回應路易莎咖啡是「全方位生活」門市，希望能提供民眾飲食、閱讀、交流、工作的場域，因此會藉由桌型、插座設置區塊或包廂，盡量區隔不同的使用需求。

路易莎咖啡也提到，咖啡館的文化氛圍除了良好的場域，也需要靠消費者多方共識去形塑，靠近學區、住宅區、商辦的門市消費族群都不同，各門市會依現場情形彈性管理，並以柔性勸導為主。

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