「搞得好像在圖書館喝咖啡」　網友炸裂！路易莎回應了

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該則貼文引起熱議，不少有共鳴的網友紛紛贊聲，認為在咖啡廳佔位子的人很多，「明明有附置物籃，但都要用書包佔一個位置」，也有人提到超過一半客人起碼坐至少半天，每到中午用餐時刻一票人都「外出用餐」跑不見。還有人分享曾目睹高中生幫同學佔位，直接從書包拿出罐裝飲料喝，連餐都不點了，直接不演。
除了佔位問題，能不能大聲聊天也引發不同看法，有網友抱怨「在路易莎喝飲料聊天都要小心翼翼，不然那些讀書的人就會抬頭看，搞得好像我在圖書館喝咖啡。」更有人說和朋友在店內聊天，竟被內用讀書的客人狠瞪，還要求店員叫他們閉嘴，認為根本是本末倒置。
該則討論文也釣出路易莎前員工，提到很多學生客會偷渡外食，通常會在點餐台善意提醒，但臉皮厚的會當作耳邊風，或者一大群人只點1杯紅茶。有顧客說曾向店員反應，但工作人員表示無法出手介入，也曾上官網客訴，結果同樣不了了之。
《NOWnews》記者向路易莎咖啡詢問門市是否有相關規定，業者回應路易莎咖啡是「全方位生活」門市，希望能提供民眾飲食、閱讀、交流、工作的場域，因此會藉由桌型、插座設置區塊或包廂，盡量區隔不同的使用需求。
路易莎咖啡也提到，咖啡館的文化氛圍除了良好的場域，也需要靠消費者多方共識去形塑，靠近學區、住宅區、商辦的門市消費族群都不同，各門市會依現場情形彈性管理，並以柔性勸導為主。