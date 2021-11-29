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國民黨團停審預算　民進黨：講不贏行政院就翻桌

▲民進黨發言人周江杰說，國民黨提出公投，還不准行政機關為政策辯護，甚至說不贏行政院就翻桌拒審預算。（資料圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人周江杰說，國民黨提出公投，還不准行政機關為政策辯護，甚至說不贏行政院就翻桌拒審預算。（資料圖／民進黨提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-29 14:40:35

國民黨立院黨團今（29）日抗議行政院違反行政中立、動用公帑買廣告，宣布即刻起，全面停審111年度中央政府總預算。民進黨發言人周江杰說，國民黨提出公投，還不准行政機關為政策辯護，甚至說不贏行政院就翻桌拒審預算，完全顯現出國民黨就是要搗亂台灣。

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國民黨團上午舉行「行政院行政不中立，全面停審111年度中央政府總預算」記者會，針對行政院、國營事業動要國家預算宣傳年底公投，試圖影響公投結果，宣布從此刻開始停審查央政府明年度總預算，直到行政院長蘇貞昌向國人道歉。

周江杰表示，公投並非選舉，是對政策的複決。且銓敘部今年5月12日已有相關的說明，辦理相關的宣傳沒有違反行政中立的問題。請國民黨不要以不實的指控來抹黑、阻擋行政部門為政策說明，這是剝奪人民知的權利。

周江杰指出，立法院本會期的最優先議案是預算的審查，明年度的總預算重點，像是少子化對策增加14.7％、教育經費增加11.7％、社會安全網經費增加3.7％。

周江杰說，為了實施班班有冷氣，增加對地方政府的一般性補助款、國民中小學冷氣雜費與維護費補助、偏鄉學校中央廚房相關維運經費等；請國民黨不要挾持全民的利益，作為政治鬥爭的工具。

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