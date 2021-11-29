特企／「2021部落小鷹回娘家」相約來華山！

「2021 部落小鷹回娘家」11月27、28在華山1914文化創意產業園區擴大舉辦，四大主題「原創優選市集」、「原風太陽大舞台」，「原住民族經濟發展論壇」以及「原產豐收成果列車」，匯聚原住民族委員會經濟產業發展四年計畫的各項豐碩成果。過去四年全台灣經過原民會輔導與行銷的上百家業者品牌與單位，將共同打造出眾多精采活動！
今年原住民族委員會舉辦的「部落小鷹回娘家」活動，邀集文創、美食、音樂與旅遊四大產業的優秀業者共聚一堂，一起將原民優質產業呈現在國人面前，今年更擴大舉辦，包含華山劇場、中4A倉庫、中4B倉庫以及華山光點電影院等，民眾週末來華山可預見超過50攤原民優質商品。除了戶外豐富的市集以及室內各項成果展覽，兩天大舞台將由國內知名原住民族藝人包括舒米恩、王宏恩、Boxing、戴曉君等16組表演團體演出。而中4B倉庫的2樓舉辦的原住民族經濟發展論壇也有多元的主題深度討論各項議題，喜歡原住民族文化的朋友千萬別錯過了！
原民會表示，原民會為推廣原住民族產業發展，自2017年開始，每年年底舉辦「部落小鷹歲末家年華」，今年活動更突破以往規模舉辦「2021部落小鷹回娘家」，讓民眾透過活動能體會到原民文化與產業的獨特與多樣性，活動更將推出超值好禮三重送，民眾有機會將Switch、Apple Watch帶回家。除了希望活動能一年比一年更熱鬧，成為全台的指標性活動，更邀請民眾們一起帶著五倍券，或是幸運抽中i 原券的國人們，一起來到部落小鷹回娘家現場，共同支持原民優質的商品。
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