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病毒短期可釐清？台股震盪收小跌　專家：明年最高萬九

▲針對年底與明年台股展望，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，明年預期指數區間落在15000至19000點之間。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲針對年底與明年台股展望，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，明年預期指數區間落在15000至19000點之間。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-11-29 15:02:46｜2021-11-29 15:14:22

台北股市今（29）日高低大震盪，早盤一度跌逾200點，但盤中黑翻紅，終場變成小跌41.3點，收在17328點，跌幅0.2%，成交金額新台幣3181億元。針對年底與明年台股展望，富邦投顧董事長蕭乾祥指出，年底前雖然不排除攻上萬八，但上攻仍有壓，預期半年線、年線有強勁支撐，至於明年預期指數區間落在15000-19000點之間。

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新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，造成美股道瓊上週五一度跌超過千點，而台股今日也一度跌超過200點。為此，富邦投顧董事長蕭乾祥在富邦財經趨勢論壇後，接受媒體提問指出，預期病毒影響股市不會那麼大，短期可望釐清，且最近全球已學習與病毒共存，認為衝擊股市影響有限。

至於年底前有沒有可能再攻上萬八，蕭乾祥表示不排除，但目前上攻仍有壓，認為半年線、年線有強勁支撐。而展望明年，由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，台股預期指數趨勢雖仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。在預期台股獲利成長不像前兩年快速成長的前提下，以台股本淨比區間1.8-2.3倍推算，推算加權指數將落在15000-19000點之間。

選股方向上，有五個重點族群，首先是全球潮流的碳中和族群，包含相關綠能、儲能、電動車及功率元件等產業趨勢長期向上；其次是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、IC載板、矽晶圓及IC設計等族群。另外，在5G應用逐漸提升的環境下，看好雲端通訊產業的伺服器、網通設備及零組件的需求；再來是疫情趨緩帶動傳產消費旅遊以及高殖利率藍籌股，都有輪動表現機會。


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